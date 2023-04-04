Hyundai презентовали стильного и недорогого конкурента BMW X6 (фото)

Genesis GV80 Coupe станет первым купе-кроссовером от концерна Hyundai. Модель предложат с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 380 л. с., а позже может появиться и электрическая версия.

Related video

Накануне открытия автошоу в Нью-Йорке презентовали новый Genesis GV80 Coupe. Концепт-кар является предвестником серийной модели, которая появится в 2024 году. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте премиального подразделения Hyundai Motor.

У кроссовера покатая аркообразная крыша Фото: Hyundai Motor

Как следует из названия, в основе концепта лежит кроссовер Genesis GV80. Об этом свидетельствуют характерная решетка радиатора в виде щита и тоненькие диодные фары и фонари.

Сзади установлен заостренный спойлер Фото: Hyundai Motor

Вместе с тем у авто более стремительный профиль с купеобразной покатой крышей и слегка заостренной задней частью. Кроме того, новый Genesis GV80 Coupe получил обвес, а его передний бампер сделали агрессивнее.

Важно

Tucson на минималках: Hyundai показали недорогой кроссовер с "мультяшным" названием (фото)

В салоне передняя панель позаимствована у стандартного Genesis GV80. Внутри установили четыре отдельных спортивных кресла с карбоновым каркасом и отделкой алькантарой. В багажнике появилась распорка для повышения жесткости.

В салоне установили четыре отдельных кресла Фото: Hyundai Motor

Новый Genesis GV80 Coupe станет недорогим конкурентом BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. Скорее всего, он получит те же двигатели, что и стандартный GV80 – бензиновые турбомоторы объемом 2,5 л (304 л. с.) и 3,5 л (380 л. с.), а также 3,0-литровый 273-сильный турбодизель. Не исключено, что появится и 435-сильная электрическая версия как у младшего Genesis GV70.

Ранее Фокус рассказывал, что Hyundai показали испытания своего самого мощного электрокара на 600 л. с.

Также мы писали, что седан Hyundai Sonata прошел обновление и стал ярче на вид.