Tucson на минималках: Hyundai показали недорогой кроссовер с "мультяшным" названием (фото)

Hyundai Mufasa — новый компактный кроссовер стоимостью примерно от 22 000 долларов. Авто с нестандартным футуристическим дизайном предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

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В Китае презентован концепт-кар Hyundai Mufasa Active. Кроссовер с оригинальным названием (Муфаса – персонаж мультфильма "Король Лев") станет серийным уже в июне. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Hyundai Mufasa 2023 станет преемником модели ix35. Бюджетная модель станет более дешевой (примерно от $22 000) альтернативой Hyundai Tucson. Два кроссовера сопоставимы по габаритам.

Концепт-кар Active получил внедорожные шины и пластиковый обвес Фото: autohome.com.cn

Размеры Hyundai Mufasa 2023:

длина – 4475 мм;

ширина – 1850 мм;

высота – 1665 мм;

колесная база – 2680 мм;

масса – 1464 кг.

Своим дизайном кроссовер Hyundai Mufasa также напоминает собрата. У него расширенные крылья и граненые боковины. А вот передняя часть смотрится еще более футуристично, чем у Tucson – огромная решетка радиатора сочетается с изогнутыми вертикальными фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

Кроссовер оснастят 2,0-литровым 160-сильным мотором Фото: autohome.com.cn

Концепт-кар Active также получил защитный пластиковый обвес, внедорожные шины и багажник на крышу, но у серийной модели их не будет. Кроме того, ее клиренс будет несколько меньше, чем у прототипа.

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Салон Hyundai Mufasa 2023 на презентации не показали, но ранее его рассекретили на шпионских фото. У авто оригинальный четырехспицевый руль и кнопки вместо рычага КПП, а на передней панели установлены два больших дисплея.

В салоне на передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Серийный кроссовер Hyundai Mufasa оснастят 2,0-литровым 160-сильным бензиновым мотором и он сможет развивать 187 км/ч. Позже линейку расширит гибридная модификация.

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