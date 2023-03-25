Tucson на мінімалках: Hyundai показали недорогий кросовер із "мультяшною" назвою (фото)

Hyundai Mufasa – новий компактний кросовер вартістю приблизно від 22 000 доларів. Авто з нестандартним футуристичним дизайном запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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У Китаї презентовано концепт-кар Hyundai Mufasa Active. Кросовер із оригінальною назвою (Муфаса – персонаж мультфільму "Король Лев") стане серійним уже у червні. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Hyundai Mufasa 2023 стане наступником моделі ix35. Бюджетна модель стане дешевшою (приблизно від $22 000) альтернативою Hyundai Tucson. Два кросовери можна порівняти за габаритами.

Концепт-кар Active отримав позашляхові шини та пластикове обваження Фото: autohome.com.cn

Розміри Hyundai Mufasa 2023:

довжина – 4475 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1665 мм;

колісна база – 2680 мм;

маса – 1464 кг.

Своїм дизайном кросовер Hyundai Mufasa також нагадує побратима. У нього розширені крила та грановані боковини. А ось передня частина виглядає набагато більш футуристично, ніж у Tucson — велика решітка радіатора поєднується з вигнутими вертикальними фарами. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Кросовер оснастять 2,0-літровим 160-сильним двигуном Фото: autohome.com.cn

Концепт-кар Active також отримав захисний пластиковий обвіс, позашляхові шини та багажник на дах, але серійна модель їх не матиме. Крім того, її кліренс буде дещо меншим, ніж у прототипу.

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Салон Hyundai Mufasa 2023 на презентації не показали, але раніше його розсекретили на шпигунських фото. У авто оригінальне чотириспицеве кермо і кнопки замість важеля КПП, а на передній панелі встановлені два великі дисплеї.

У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Серійний кросовер Hyundai Mufasa оснастять 2,0-літровим 160-сильним бензиновим двигуном і він зможе розвивати 187 км/год. Потім лінійку розширить гібридна модифікація.

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