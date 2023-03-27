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Рассекречен новый Hyundai Sonata 2023: он станет последней версией в истории модели (фото)

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Фото: Hyundai | Передняя часть Hyundai Sonata полностью изменена

Новый Hyundai Sonata отличается оригинальным футуристическим дизайном передней части, а его салон полностью переделан. Седан будет доступен в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 290 л. с.

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Опубликованы официальные фото Hyundai Sonata 2023. Седан D-класса прошел серьезную модернизацию и будет представлен 30 марта на автошоу в Сеуле. Об этом сообщает сайт южнокорейской марки.

Новый хюндай соната, Hyundai Sonata 2023, Новый Hyundai Sonata, Hyundai Sonata, седан Hyundai Sonata Fullscreen
Фонари соединили диодной вставкой
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Sonata 2023 кардинально изменился – его дизайн выполнен в стиле младших Hyundai Accent и Elantra 2023 модельного года. Передняя часть выглядит нестандартно благодаря тоненькой диодной полосе на всю ширину кузова и широкой решетке радиатора. У спортивного Hyundai Sonata N Line более агрессивный дизайн, а также добавлены обвес и 19-дюймовые диски. Фонари также соединены диодной вставкой.

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Hyundai Sonata N Line выглядит агрессивнее
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Sonata 2023 также претерпел изменения. У седана новый руль, а селектор автоматической КПП перенесен на рулевую колонку. На передней панели теперь установлены два изогнутых 12,3-дюймовых дисплея. Кроме того, заменены кнопки климат-контроля, причем часть из них – сенсорные.

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Характеристики Hyundai Sonata 2023 пока не разглашают. Ожидается, что седан сохранит нынешние двигатели – бензиновые турбомоторы объемом 1,6 л (180 л. с.) и 2,5 л (290 л. с.), а также гибридные установки на 195 и 205 л. с. За доплату предложат полный привод.

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На передней панели теперь установлены два изогнутых дисплея
Фото: Hyundai

Важно отметить, что новый Hyundai Sonata станет последней версией модели. В таком виде его планируют выпускать до 2027 года, а затем снимут с производства – следующее поколение модели не планируется.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai презентовали кроссовер за $22 000, который станет недорогой альтернативой Tucson.

Также мы писали, что MG в ближайшие два года выпустят сразу несколько новых недорогих электрокаров и гибридов.