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Розсекречено новий Hyundai Sonata 2023: він стане останньою версією в історії моделі (фото)

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Фото: Hyundai | Передня частина Hyundai Sonata повністю змінена

Новий Hyundai Sonata відрізняється оригінальним футуристичним дизайном передньої частини, а його салон повністю перероблений. Седан буде доступний у бензинових та гібридних версіях потужністю до 290 к. с.

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Опубліковано офіційні фото Hyundai Sonata 2023. Седан D-класу пройшов серйозну модернізацію та буде представлений 30 березня на автошоу у Сеулі. Про це повідомляє сайт південнокорейської марки.

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Ліхтарі з'єднали діодною вставкою
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Sonata 2023 кардинально змінився – його дизайн виконаний у стилі молодших Hyundai Accent та Elantra 2023 модельного року. Передня частина виглядає нестандартно завдяки тоненькій діодній смузі на всю ширину кузова та широкій решітці радіатора. У спортивного Hyundai Sonata N Line більш агресивний дизайн, а також додані обваження та 19-дюймові диски. Ліхтарі також з'єднані діодною вставкою.

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Hyundai Sonata N Line виглядає агресивніше
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Sonata 2023 також зазнав змін. У седана нове кермо, а селектор автоматичної КПП перенесений на кермову колонку. На передній панелі тепер встановлені два вигнуті 12,3-дюймові дисплеї. Крім того, замінено кнопки клімат-контролю, причому частина з них – сенсорні.

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Характеристики Hyundai Sonata 2023 поки що не розголошують. Очікується, що седан збереже нинішні двигуни — бензинові турбомотори об'ємом 1,6 л (180 к. с.) та 2,5 л (290 к. с.), а також гібридні установки на 195 і 205 к. с. За доплату запропонують повний привід.

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На передній панелі тепер встановлені два вигнуті дисплеї
Фото: Hyundai

Важливо зазначити, що новий Hyundai Sonata стане останньою версією моделі. У такому вигляді його планують випускати до 2027 року, а потім знімуть із виробництва — наступне покоління моделі не планується.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai презентували кросовер за $22 000, який стане недорогою альтернативою Tucson.

Також ми писали, що MG у найближчі два роки випустять одразу кілька нових недорогих електрокарів та гібридів.