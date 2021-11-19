Рассекречен новый электрический конкурент BMW X3 от Hyundai

Genesis Electrified GV70 способен проехать 500 км без подзарядки. Электрокар поступит в продажу с 2022 года.

Кроссовер Genesis GV70 получил электрическую версию. Премиальный электрокар от Hyundai представят уже сегодня на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом пишет сайт Motor1.

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[ + – ] Запас хода кроссовера - 500 км Фото: Hyundai

Новый Genesis Electrified GV70 (именно так назвали электрокар) получил два мотора, развивающих суммарно 483 л. с. и 700 Нм. Он существенно мощнее даже топовой бензиновой версии модели (у нее 375-сильный V6) и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с.

Заявленный запас хода электромобиля – 500 км. Батарея позаимствовала у Genesis GV60 и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 350 кВт. В таком режиме подзарядиться на 80% можно всего за 20 минут.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с Фото: Hyundai

Полный привод у кроссовера подключаемый. При надобности передний мотор можно отключить для экономии заряда батареи.

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Примечательно, что с виду электромобиль Genesis GV70 ничем не отличается от бензиновой или дизельной версии модели. В салоне также обошлось без больших перемен – разве что изменили графику виртуальной панели приборов и меню мультимедийной системы.

[ + – ] Дизайн и оформление салона не изменились по сравнению со стандартным GV70 Фото: Hyundai

Производство Genesis Electrified GV70 стартует в 2022 году на заводе Hyundai в США. Конкурентами кроссовера называют электромобили BMW iX3 и Mercedes-Benz EQC.

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