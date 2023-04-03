Самый мощный и быстрый электромобиль Hyundai впервые показали на фото и видео

Новый Hyundai Ioniq 5 N получит два мотора суммарной мощностью около 600 л. с. и специальный режим для дрифта. Основным конкурентом модели станет Tesla Model Y Performance.

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Опубликованы первые официальные фото и видео Hyundai Ioniq 5 N. Электрический кроссовер проходит тесты в заполярье, а сопровождает его раллийный Hyundai i20 N WRC. Об этом сообщает официальный сайт южнокорейского бренда.

В испытаниях принимает участие раллийный Hyundai i20 N WRC Фото: Hyundai

Электрокроссовер Hyundai Ioniq 5 N дебютирует в июле. Он станет самым мощным и быстрым электрокаром в линейке марки, а основным его конкурентом станет Tesla Model Y в версии Performance.

Мощность Hyundai Ioniq 5 N составит около 600 л. с. Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 5 N пока держат в секрете, но известно, что он получит два мотора и полный привод. Родственный Kia EV6 GT (оба авто построены на платформе E-GMP) получил 585-сильную установку, но в Hyundai намекают, что мощность может быть и больше – около 600 л. с. Позже эту же установку получит и новый Hyundai Ioniq 6.

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Заявлено, что новый Hyundai Ioniq 5 N получит систему векторизации тяги N Torque Distribution со специальным дрифтовым режимом N Drift Optimizer, в котором больше крутящего момента идет на заднюю ось. Также установят электронный замоблокирующийся дифференциал и увеличенные тормоза, а подвеску перенастроен.

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N закамуфлирован во время тестов, но можно разглядеть обвес и расширенные колесные арки. На крыше установлен увеличенный спойлер.

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