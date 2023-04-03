Найпотужніший і найшвидший електромобіль Hyundai вперше показали на фото та відео

Новий Hyundai Ioniq 5 N отримає два двигуни сумарною потужністю близько 600 к. с. та спеціальний режим для дрифту. Основним конкурентом моделі стане Tesla Model Y Performance.

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Опубліковано перші офіційні фото та відео Hyundai Ioniq 5 N. Електричний кросовер проходить тести у заполяр'ї, а супроводжує його ралійний Hyundai i20 N WRC. Про це повідомляє офіційний сайт південнокорейського бренду.

У випробуваннях бере участь ралійний Hyundai i20 N WRC Фото: Hyundai

Електрокросовер Hyundai Ioniq 5 N дебютує у липні. Він стане найпотужнішим і найшвидшим електрокаром у лінійці марки, а основним його конкурентом стане Tesla Model Y у версії Performance.

Потужність Hyundai Ioniq 5 N складатиме близько 600 к. с. Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 5 N поки тримають у секреті, але відомо, що він отримає два мотори та повний привід. Споріднений Kia EV6 GT (обидва авто побудовані на платформі E-GMP) отримав 585-сильну установку, але в Hyundai натякають, що потужність може бути і більше – близько 600 к. с. Пізніше цю установку отримає і новий Hyundai Ioniq 6.

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Заявлено, що новий Hyundai Ioniq 5 N отримає систему векторизації тяги N Torque Distribution зі спеціальним дрифтовим режимом N Drift Optimizer, в якому більше моменту, що крутить, йде на задню вісь. Також встановлять електронний диференціал, що замоблокується, і збільшені гальма, а підвіску переналаштований.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N закамуфльований під час тестів, але можна розглянути обваження та розширені колісні арки. На даху встановлено збільшений спойлер.

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