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Авто

Hyundai створили унікальні автомобільні колеса із захистом від проколу шин (фото)

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Фото: CarBuzz | Колеса можуть самостійно змінювати тиск у шинах залежно від ситуації на дорозі

У патенті описано принцип роботи революційної технології. Вона заснована на концепції біметалічних смуг та дозволяє індивідуально регулювати тиск у шинах на кожному колесі.

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Hyundai запатентували революційні автомобільні колеса, які здатні змінювати свою форму. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Відомстві з патентів та товарних знаків США виявили патент від компанії Hyundai, в якому описано незвичайну конструкцію автомобільних коліс. Вони можуть згинатися всередину або назовні, змінюючи форму повітряної камери всередині шини.

Винахід ґрунтується на концепції біметалічних смуг. Вони складаються з двох різнорідних металів, жорстко з'єднаних разом, і можуть мати однакові розміри за певної температури.

Революційні колеса Hyundai Fullscreen
Патент заснований на концепції біметалічних смуг
Фото: USPTO

Hyundai хоче використовувати біметал для барабана колеса, де електронний контролер подає струм на біметал, щоб змусити його деформуватися. Це дозволить індивідуально контролювати тиск у шинах на кожному колесі та зменшить частоту перевірки тиску у шинах.

Революційні колеса Hyundai Fullscreen
Колеса можуть індивідуально контролювати тиск у шинах
Фото: USPTO

Тиск повітря у стандартній дорожній шині сильно змінюється під час руху. Через теплове розширення повітря в шині тиск може збільшитися.

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Динамічне регулювання тиску в шинах дозволить захистити їх від проколу. Також це позитивно позначиться на характеристиках авто.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford зареєстрували патент пристрою, що дозволяє заряджати відразу кілька електрокарів.