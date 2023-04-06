Hyundai створили унікальні автомобільні колеса із захистом від проколу шин (фото)
У патенті описано принцип роботи революційної технології. Вона заснована на концепції біметалічних смуг та дозволяє індивідуально регулювати тиск у шинах на кожному колесі.
Hyundai запатентували революційні автомобільні колеса, які здатні змінювати свою форму. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
У Відомстві з патентів та товарних знаків США виявили патент від компанії Hyundai, в якому описано незвичайну конструкцію автомобільних коліс. Вони можуть згинатися всередину або назовні, змінюючи форму повітряної камери всередині шини.
Винахід ґрунтується на концепції біметалічних смуг. Вони складаються з двох різнорідних металів, жорстко з'єднаних разом, і можуть мати однакові розміри за певної температури.
Hyundai хоче використовувати біметал для барабана колеса, де електронний контролер подає струм на біметал, щоб змусити його деформуватися. Це дозволить індивідуально контролювати тиск у шинах на кожному колесі та зменшить частоту перевірки тиску у шинах.
Тиск повітря у стандартній дорожній шині сильно змінюється під час руху. Через теплове розширення повітря в шині тиск може збільшитися.Важливо
Динамічне регулювання тиску в шинах дозволить захистити їх від проколу. Також це позитивно позначиться на характеристиках авто.
Раніше Фокус повідомляв, що Ford зареєстрували патент пристрою, що дозволяє заряджати відразу кілька електрокарів.