Volvo винайшли пристрій для захисту автомобілів від викрадення (фото)

Пристрій Volvo допоможе зменшити кількість віддалених автокрадіжок. Автомобілі стануть краще розпізнавати спроби злому.

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Volvo запатентували революційний пристрій, який здатний зупинити автомобільних викрадачів. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Патент пристрою виявлено у Відомстві за патентами та товарними знаками США. Він додає ще один рівень захисту до віддаленого замикання та відмикання автомобіля.

Часто зловмисники викрадають чужі автомобілі за допомогою перехоплення сигналу чи модифікації активації дистанційного, чи безключового доступу. Зазвичай це досягається шляхом блокування дистанційного сигналу для замикання авто або клонування сигналу.

Автомобіль вимірюватиме відстань між сигналом та цільовим пристроєм Фото: USPTO

У Volvo придумали як зменшити кількість автовикрадень. Для цього в нові авто планують впровадити багаторівневий захист, який може включати акустичний запобіжник в прилад.

Пристрій зможе розпізнавати підроблений пристрій Фото: USPTO

Рішення Volvo базується на прямому зв'язку між автомобілем та його пристроєм доступу, а також на розрахунках часу та оцінці відстані на основі рівня сигналу вторинних акустичних датчиків. Автомобіль буде проводити кілька перевірок ключа доступу перед тим, як відімкнути або замкнути замки.

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Якщо транспорт виявить, що Bluetooth та акустичні сигнали знаходяться на різних відстанях, то він зрозуміє, що здійснюється спроба злому. У цьому випадку доступ до авто буде заблоковано.

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