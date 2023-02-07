Автомобілі Ferrari можуть отримати ракетні двигуни: подробиці технології

У патенті сказано, що імпульсну реактивну систему можна використовувати для поліпшення прискорення, гальмування або керованості автомобіля. Технологія нагадує концепцію Tesla.

Related video

Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення. Технологія нагадує ракетні двигуни, які планують встановити на Tesla Roadster нового покоління. Про це повідомили на сайті The Drive.

Нова технологія Ferrari дозволить пришвидшити нові моделі бренду. Заявку на відповідний патент подано ще у 2019 році. Тепер він доданий до бази даних патентів США.

[ + – ] Патент нагадує технологію, яку застосовуватимуть на новому Tesla Roadster Фото: Ferrari

Ferrari описали концепцію, яка схожа на те, що Ілон Маск описував пакет SpaceX Tesla Roadster наступного покоління. Італійці хочуть використовувати імпульсно-реактивну систему, яка задіює двигуни на стислому повітрі для швидшого прискорення.

[ + – ] Систему можна модифікувати залежно від її призначення Фото: Ferrari

Технологію також можна використовувати для покращення гальмування та керування. Для цього балони зі стисненим повітрям помістять спереду, ззаду та з боків автомобіля.

Важливо

Електромобілі Ferrari отримають генератори для імітації звуків двигуна

Система зможе заправляти компресори за допомогою технології, прикріпленої до гальм автомобіля. Це дозволить зробити винахід автономним від інших вузлів авто.

Раніше Фокус розповів, що Ford запатентували технологію, яка дозволить автомобілям робити "присід Кароліни".