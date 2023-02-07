Автомобілі Ferrari можуть отримати ракетні двигуни: подробиці технології
У патенті сказано, що імпульсну реактивну систему можна використовувати для поліпшення прискорення, гальмування або керованості автомобіля. Технологія нагадує концепцію Tesla.
Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення. Технологія нагадує ракетні двигуни, які планують встановити на Tesla Roadster нового покоління. Про це повідомили на сайті The Drive.
Нова технологія Ferrari дозволить пришвидшити нові моделі бренду. Заявку на відповідний патент подано ще у 2019 році. Тепер він доданий до бази даних патентів США.
Ferrari описали концепцію, яка схожа на те, що Ілон Маск описував пакет SpaceX Tesla Roadster наступного покоління. Італійці хочуть використовувати імпульсно-реактивну систему, яка задіює двигуни на стислому повітрі для швидшого прискорення.
Технологію також можна використовувати для покращення гальмування та керування. Для цього балони зі стисненим повітрям помістять спереду, ззаду та з боків автомобіля.Важливо
Система зможе заправляти компресори за допомогою технології, прикріпленої до гальм автомобіля. Це дозволить зробити винахід автономним від інших вузлів авто.
Раніше Фокус розповів, що Ford запатентували технологію, яка дозволить автомобілям робити "присід Кароліни".