Електромобілі Ferrari отримають генератори для імітації звуків двигуна

Електромобілі Ferrari видаватимуть свої характерні звуки, які замінять рев двигунів V8 і V12. Патент на відповідну технологію вже зареєстровано.

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У Ferrari підтвердили чутки про перехід бренду на виробництво електромобілів у найближчому майбутньому. У компанії придумали, як догодити любителям автомобілів із ДВС. Про це розповіли на сайті Bloomberg.

Потужні двигуни V8 та V12 міцно асоціюються з моделями Ferrari. Саме тому важко уявити відсутність реву двигуна в майбутніх моделях бренду.

Щоб фанатам бренду було простіше переходити на електромобілі, в компанії встановлюватимуть нові моделі звукові генератори. Вони імітуватимуть роботу двигунів V12 або V8 залежно від налаштувань.

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У Ferrari вже зареєстрували відповідний патент. У ньому описано засіб для посилення звуку від одного або кількох електродвигунів в автомобілі та відтворення звуку позаду автомобіля. Подібне рішення представили Dodge у концепт-карі Charger Daytona SRT.

У Ferrari розуміють, що звуки двигунів їхніх суперкарів відіграють не останню роль. Генеральний директор Бенедетто Вінья поділився, що електричні моделі бренду мають свій власний особливий звук.

Раніше Фокус повідомляв, що німецьке тюнінг-ательє DMC підготувало пакет модифікацій для кросовера Ferrari Purosangue, що ще не вийшов.