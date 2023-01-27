Электромобили Ferrari получат генераторы для имитации звуков двигателя

Электромобили Ferrari будут издавать свои характерные звуки, которые заменят рев двигателей V8 и V12. Патент на соответствующую технологию уже зарегистрирован.

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В Ferrari подтвердили слухи о переходе бренда на производство электромобилей в ближайшем будущем. В компании придумали, как угодить любителям автомобилей с ДВС. Об этом рассказали на сайте Bloomberg.

Мощные двигатели V8 и V12 прочно ассоциируются с моделями Ferrari. Именно поэтому трудно представить отсутствие рева мотора в будущих моделях бренда.

Чтобы фанатам бренда было проще переходить на электромобили, в компании будут устанавливать на новые модели звуковые генераторы. Они будут имитировать работу двигателей V12 или V8 в зависимости от настроек.

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В Ferrari уже зарегистрировали соответствующий патент. В нем описано средство для усиления звука от одного или нескольких электродвигателей в автомобиле и воспроизведения звука сзади автомобиля. Похожее решение представили Dodge в концепт-каре Charger Daytona SRT.

В Ferrari понимают, что звуки двигателей их суперкаров играют не последнюю роль. Генеральный директор Бенедетто Винья поделился, что у электрических моделей бренда будет свой собственный особый звук.

Ранее Фокус сообщал, что немецкое тюнинг-ателье DMC подготовило пакет модификаций для еще не вышедшего кроссовера Ferrari Purosangue.