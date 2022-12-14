Самый мощный и быстрый суперкар Ferrari впервые заметили на дорогах (видео)
Купе Ferrari SF90 Speciale получит прибавку в мощности и станет легче стандартной модели. Суперкар выпустят лимитированной серией.
В Италии во время тестов заметили новую заряженную версию Ferrari SF90 Stradale. Мощный суперкар должен дебютировать в 2023 году. Видео с авто появилось на Youtube-канале Varryx.
Суперкар, скорее всего, назовут Ferrari SF90 Versione Speciale или просто Speciale. Автомобиль сняли в окрестностях предприятия Ferrari и на заводском автодроме во Фьорано.
Передняя и задняя часть Ferrari SF90 Speciale прикрыты камуфляжем, что намекает на улучшенную аэродинамику авто. Также обращают на себя внимание новые накладки на порогах. Скорее всего, купе немного облегчат.
Ожидается, что новый Ferrari SF90 Speciale станет самым мощным и быстрым суперкаром в истории марки. Полноприводное купе сохранит гибридную установку с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами, а ее мощность превысит составит не менее 1100 л. с.
Напомним, что даже стандартный 1000-сильный суперкар Ferrari SF90 Stradale разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и до 200 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч. Заряженный вариант будет еще быстрее. Ожидается, что авто выпустят лимитированной серией.
Ранее Фокус сообщал, что именно такой Ferrari SF90 Stradale заметили в Украине среди зимы. Суперкар вернулся из Европы.
Также мы писали, что Ferrari готовят еще более мощную модель и ее гоночный вариант уже представлен.