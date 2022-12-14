Самый мощный и быстрый суперкар Ferrari впервые заметили на дорогах (видео)

Купе Ferrari SF90 Speciale получит прибавку в мощности и станет легче стандартной модели. Суперкар выпустят лимитированной серией.

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В Италии во время тестов заметили новую заряженную версию Ferrari SF90 Stradale. Мощный суперкар должен дебютировать в 2023 году. Видео с авто появилось на Youtube-канале Varryx.

Суперкар, скорее всего, назовут Ferrari SF90 Versione Speciale или просто Speciale. Автомобиль сняли в окрестностях предприятия Ferrari и на заводском автодроме во Фьорано.

[ + – ] Мощность суперкара превысит 1000 л. с. Фото: скриншот / YouTube

Передняя и задняя часть Ferrari SF90 Speciale прикрыты камуфляжем, что намекает на улучшенную аэродинамику авто. Также обращают на себя внимание новые накладки на порогах. Скорее всего, купе немного облегчат.

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Ожидается, что новый Ferrari SF90 Speciale станет самым мощным и быстрым суперкаром в истории марки. Полноприводное купе сохранит гибридную установку с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами, а ее мощность превысит составит не менее 1100 л. с.

Напомним, что даже стандартный 1000-сильный суперкар Ferrari SF90 Stradale разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и до 200 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч. Заряженный вариант будет еще быстрее. Ожидается, что авто выпустят лимитированной серией.

Ранее Фокус сообщал, что именно такой Ferrari SF90 Stradale заметили в Украине среди зимы. Суперкар вернулся из Европы.

Также мы писали, что Ferrari готовят еще более мощную модель и ее гоночный вариант уже представлен.