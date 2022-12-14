Найпотужніший і найшвидший суперкар Ferrari вперше помітили на дорогах (відео)

Купе Ferrari SF90 Speciale отримає збільшення потужності й стане легшим за стандартну модель. Суперкар випустять лімітованою серією.

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В Італії під час тестів помітили нову заряджену версію Ferrari SF90 Stradale. Потужний суперкар має дебютувати у 2023 році. Відео з авто з'явилося на YouТube каналі Varryx.

Суперкар, швидше за все, назвуть Ferrari SF90 Versione Speciale або просто Speciale. Автомобіль зняли на околицях підприємства Ferrari та на заводському автодромі у Фіорано.

[ + – ] Потужність суперкара перевищить 1000 к.с. Фото: скриншот / YouTube

Передня та задня частина Ferrari SF90 Speciale прикриті камуфляжем, що натякає на покращену аеродинаміку авто. Також привертають увагу нові накладки на порогах. Швидше за все, купе трохи полегшать.

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Очікується, що новий Ferrari SF90 Speciale стане найпотужнішим і найшвидшим суперкаром в історії марки. Повнопривідне купе збереже гібридну установку з 4,0-літровим V8 твін-турбо та трьома електромоторами, а її потужність перевищить як мінімум 1100 к.с.

Нагадаємо, що навіть стандартний 1000-сильний суперкар Ferrari SF90 Stradale розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди й до 200 км/год за 7,8 секунди, а його максимальна швидкість становить 340 км/год. Заряджений варіант буде ще швидшим. Очікується, що авто випустять лімітованою серією.

Раніше Фокус повідомляв, що саме такий Ferrari SF90 Stradale помітили в Україні серед зими. Суперкар повернувся з Європи.

Також ми писали, що Ferrari готують ще потужнішу модель, і її гоночний варіант уже представлений.