Нові автомобілі Ford навчать "присідати": подробиці винаходу (фото)

Технологія призначена для зручності перегляду фільмів в автокінотеатрі. Також в патенті описано систему відключення дисплея інформаційно-розважальної системи під час прослуховування медіаконтенту.

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Ford запатентували технологію, яка дозволить автомобілям робити "присід Кароліни". У цьому режимі передня частина авто піднімається, а задня опускається вниз. Про це повідомили на сайті Motor1.

У США багато автолюбителів модифікують свої авто так, щоб вони могли робити "присід Кароліни". Це виглядає незвичайно та стильно.

[ + – ] Один із прикладів "присіду Кароліни"

У патенті наголосили, що технологія призначена для зручного перегляду фільмів в автокінотеатрі. Також її можна використати і в інших місцях, де люди залишаються у своїх автомобілях. Різні датчики та GPS будуть пов'язані, щоб визначити, чи підходить місце для активації системи.

[ + – ] До патенту прикріплено демонстраційне зображення Фото: US Patent & Trademark Office

У центрі уваги патенту міститься опис функції, яка дозволяє відключати дисплей інформаційно-розважальної системи під час прослуховування музики. Це дозволить дивитися фільми в автомобілі, не відволікаючись на яскравий екран автомобіля.

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Патент Ford було подано у 2022 році, але опубліковано зовсім недавно. Поки невідомо, чи така система пропонуватиметься у майбутніх автомобілях бренду.

Раніше Фокус розповів, що електромобілі Ferrari отримають генератори, які можуть імітувати звук двигуна.