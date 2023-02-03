Новые автомобили Ford научат "приседать": подробности изобретения (фото)

Технология создана для удобства просмотра фильмов в автокинотеатре. Также в патенте описана система отключения дисплея информационно-развлекательной системы во время прослушивания медиаконтента.

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Ford запатентовали технологию, которая позволит автомобилям делать "присед Каролины". В этом режиме передняя часть авто поднимается, а задняя — опускается вниз. Об этом сообщили на сайте Motor1.

В США множество автолюбителей модифицируют свои авто так, чтобы они могли делать "присед Каролины". Это выглядит необычно и стильно.

[ + – ] Один из примеров "приседа Каролины"

В патенте отметили, что технология предназначена для удобного просмотра фильмов в автокинотеатре. Также ее можно использовать и в других местах, где люди остаются в своих автомобилях. Различные датчики и GPS будут связаны, чтобы определить, подходит ли место для активации системы.

[ + – ] К патенту прикреплено демонстрационное изображение Фото: US Patent & Trademark Office

В центре внимания патента содержится описание функции, которая позволяет отключать дисплей информационно-развлекательной системы во время прослушивания музыки. Это позволит смотреть фильмы в автомобиле, не отвлекаясь на яркий экран в автомобиле.

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Патент Ford был подан в 2022 году, но опубликован совсем недавно. Пока неизвестно, будет ли такая система предлагаться в будущих автомобилях бренда.

Ранее Фокус рассказал, что электромобили Ferrari получат генераторы, которые могут имитировать звуки двигателя.