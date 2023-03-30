Дрон допоможе завести авто, якщо акумулятор розрядився: Ford запатентував ідею (фото)
Компанія планує створити мережу безпілотників, які вилітатимуть за викликом і заряджатимуть акумулятори машин, що стоять у пробках.
Один з найбільших автовиробників у світі, компанія Ford, отримала патент на цікаву послугу із зарядки розряджених акумуляторів автомобілів за допомогою дронів, повідомляє портал Ford Authority.
Заявку на патент, що містить подібну ідею, компанія подала ще у 2019 році, але тільки нещодавно патент був схвалений, опублікований і отримав номер 11614063.
Згідно з інформацією з патентної заявки, Ford планує створити базу дронів. Вони будуть приймати сигнали від власників автомобілів Ford, якщо вони несподівано розрядять акумулятор, а зарядити його буде неможливо. Безпілотник прилетить та допоможе зарядити батарею. Це дуже актуально, наприклад, у заторах, коли всі поспішають або у віддалених районах, де на допомогу сервісу розраховувати не доводиться.
БПЛА будуть запускатися не тільки з бази, але і з наступних спецавтомобілів компанії, що будуть на чергуванні. Найцікавіше, що завдяки обміну даними з комп'ютерами машин, дрони знатимуть про рівень заряду акумулятора і в разі критичного значення самі зможуть вилетіти до потенційного "постраждалого", навіть якщо він рухається. У заявці описується, що дрони самі зможуть відкривати капот авто та знаходити потрібні роз'єми акумулятора.
Втім, як зазначають експерти, наявність патенту зовсім не гарантує, що колись Ford запустить подібну послугу. Але він показує, що компанія зацікавлена у розвитку безпілотних технологій.
До речі, Ford – не єдина компанія, яка цікавиться заряджанням машин за допомогою дронів. Amazon також має свій патент на зарядження електромобілів за допомогою дронів.
Раніше Фокус писав, що Ford розробляє незвичайну конструкцію дверей у стилі Rolls-Royce.