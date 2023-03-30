Дрон допоможе завести авто, якщо акумулятор розрядився: Ford запатентував ідею (фото)

Компанія планує створити мережу безпілотників, які вилітатимуть за викликом і заряджатимуть акумулятори машин, що стоять у пробках.

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Один з найбільших автовиробників у світі, компанія Ford, отримала патент на цікаву послугу із зарядки розряджених акумуляторів автомобілів за допомогою дронів, повідомляє портал Ford Authority.

Заявку на патент, що містить подібну ідею, компанія подала ще у 2019 році, але тільки нещодавно патент був схвалений, опублікований і отримав номер 11614063.

Згідно з інформацією з патентної заявки, Ford планує створити базу дронів. Вони будуть приймати сигнали від власників автомобілів Ford, якщо вони несподівано розрядять акумулятор, а зарядити його буде неможливо. Безпілотник прилетить та допоможе зарядити батарею. Це дуже актуально, наприклад, у заторах, коли всі поспішають або у віддалених районах, де на допомогу сервісу розраховувати не доводиться.

Патентна на ідею зарядки дронами акумуляторів автомобілів. Фото: Ford

БПЛА будуть запускатися не тільки з бази, але і з наступних спецавтомобілів компанії, що будуть на чергуванні. Найцікавіше, що завдяки обміну даними з комп'ютерами машин, дрони знатимуть про рівень заряду акумулятора і в разі критичного значення самі зможуть вилетіти до потенційного "постраждалого", навіть якщо він рухається. У заявці описується, що дрони самі зможуть відкривати капот авто та знаходити потрібні роз'єми акумулятора.

У патенті зазначено, що дрони можуть підключатися до акумулятора автомобіля. Фото: Ford

Втім, як зазначають експерти, наявність патенту зовсім не гарантує, що колись Ford запустить подібну послугу. Але він показує, що компанія зацікавлена у розвитку безпілотних технологій.

До речі, Ford – не єдина компанія, яка цікавиться заряджанням машин за допомогою дронів. Amazon також має свій патент на зарядження електромобілів за допомогою дронів.

Раніше Фокус писав, що Ford розробляє незвичайну конструкцію дверей у стилі Rolls-Royce.