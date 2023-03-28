Ford розробляє незвичайну конструкцію дверей у стилі Rolls-Royce (фото)

Ford вирішив головні проблеми задньопетельних дверей. Для зручної посадки всередину від центральних стійок кузова відмовилися, зберігши жорсткість кузова.

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Ford запатентував унікальну конструкцію задньопетельних дверей без центральної стійки кузова. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Винахід Ford дозволяє відкривати передні та задні двері незалежно один від одного. У результаті виходить великий отвір для зручної посадки всередину.

Патент подано до Відомства за патентами та товарними знаками США. Конструкція Ford розв'язує більшість проблем задньопетельних дверей.

У новому патенті в посилених областях корпусу або дверей розміщуються дверні клямки, де міцні штифти зчіплюються з автоматичними кулачками вгорі або внизу шасі автомобіля. У результаті утворюється жорстка конструкція.

Ford продумали інноваційну конструкцію, яка дозволяє не знижувати жорсткість кузова Фото: CarBuzz

В автомобілі будуть вбудовані датчики, які вимірюють швидкість, напрям вітру та кут, під яким припарковано транспортний засіб. Це дозволить безпечно відчиняти двері.

Позбавлення від центральних стійок сильно знизило б загальну жорсткість кузова авто. Щоб розв'язати цю проблему, їх вбудували у двері.

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Кромки передніх і задніх дверей у місцях їх з'єднання посилені високоміцною сталлю. У закритому стані вони поєднуються, утворюючи нову середню стійку.

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