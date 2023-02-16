Ford готують революційний пристрій, що дозволяє заряджати відразу кілька електрокарів

Патент описує незвичайну технологію одночасної зарядки кількох електромобілів. Для її впровадження нові електричні моделі Ford модернізують.

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Ford зареєстрували патент пристрою, який буде корисним для власників електромобілів. Він дозволить заряджати кілька електрокарів одночасно за допомогою однієї зарядки. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Новий патент описує технологію, що дозволяє заряджати кілька електромобілів від одного зарядного пристрою. Для цього використовуватимуть двонаправлену зарядку.

[ + – ] Нові електромобілі Ford отримають по два порти для заряджання Фото: USPTO

Електромобілі на зарядній станції виконуватимуть роль "перехідників" для заряджання інших авто. Щоб технологія працювала ефективно, знадобиться покращення зарядних станцій.

У патенті йдеться, що майбутні електромобілі Ford можуть бути оснащені двома вузлами зарядних портів. Один із них і буде призначений для зворотної зарядки.

[ + – ] Технологія має гнучкі налаштування і може працювати в різних режимах Фото: USPTO

Зараз схожа система використовується у пікапі Ford F-150 Lightning. Вона може подавати живлення на електроприлади та інше обладнання.

Ford пропонує різні способи заряджання кількох електромобілів від одного зарядного пристрою. Наприклад, розподілені, каскадні, цільові та автоматизовані стратегії.

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Поки що технологія знаходиться на ранньому етапі розробки. Цілком ймовірно, що Ford працює над своєю екосистемою зарядних пристроїв, які можуть використовувати ці напрацювання.

Раніше Фокус писав, що Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення.