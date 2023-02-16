Ford готовят революционное устройство, позволяющее заряжать сразу несколько электрокаров

Патент описывает необычную технологию одновременной зарядки нескольких электромобилей. Для ее внедрения новые электрические модели Ford будут модернизированы.

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Ford зарегистрировали патент устройства, которое будет полезно для владельцев электромобилей. Оно позволит заряжать несколько электрокаров одновременно при помощи одной зарядки. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Новый патент описывает технологию, которая позволяет заряжать несколько электромобилей от одного зарядного устройства. Для этого будет использоваться двунаправленной зарядка.

[ + – ] Новые электромобили Ford получат по два порта для зарядки Фото: USPTO

Электромобили на зарядной станции будут выполнять роль "переходников" для зарядки других авто. Чтобы технология работала эффективно, потребуется улучшение зарядных станций.

В патенте сказано, что будущие электромобили Ford могут быть оснащены двумя узлами зарядных портов. Один из них и будет предназначен для обратной зарядки.

[ + – ] Технология обладает гибкими настройками и может работать в различных режимах Фото: USPTO

Сейчас похожая система используется в пикапе Ford F-150 Lightning. Она может подавать питание на электроприборы и другое оборудование.

Ford предлагает различные способы зарядки нескольких электромобилей от одного зарядного устройства. Например, распределенные, каскадные, целевые и автоматизированные стратегии.

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Пока технология находится на раннем этапе разработки. Ни исключено, что Ford работает над своей экосистемой зарядных устройств, которые могут использовать эти наработки.

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