Ford разрабатывает необычную конструкцию дверей в стиле Rolls-Royce (фото)

Ford решил главные проблемы заднепетельных дверей. Для удобной посадки внутрь от центральных стоек кузова отказались, сохранив при этом жесткость кузова.

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Ford запатентовал уникальную конструкцию заднепетельных дверей без центральной стойки кузова. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Изобретение Ford позволяет открывать передние и задние двери независимо друг от друга. В итоге получается большой проем для удобной посадки внутрь.

Патент подан в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Конструкция Ford решает многие проблемы заднепетельных дверей.

В новом патенте в усиленных областях корпуса или дверей размещаются дверные защелки, где прочные штифты сцепляются с автоматическими вращающимися кулачками вверху или внизу шасси автомобиля. В итоге образуется жесткая конструкция.

Ford продумали инновационную конструкцию, которая позволяет не снижать жесткость кузова Фото: CarBuzz

В автомобили будут встроены датчики, измеряющие скорость, направление ветра и угол, под которым припарковано транспортное средство. Это позволит безопасно открывать двери.

Избавление от центральных стоек сильно снизило бы общую жесткость кузова авто. Чтобы решить эту проблему, их встроили в двери.

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Кромки передней и задней дверей в местах их соединения усилены высокопрочной сталью. В закрытом состоянии они объединяются, образуя новую среднюю стойку.

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