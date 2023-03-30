Дрон поможет завести авто, если аккумулятор разрядился: Ford запатентовал идею (фото)

Компания планирует создать сеть беспилотников, которые будут вылетать по вызову и заряжать аккумуляторы машин, стоящих в пробках.

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Один из крупнейших автопроизводителей в мире, компания Ford, получила патент на любопытную услугу по зарядке севших аккумуляторов автомобилей с помощью дронов, сообщает портал Ford Authority.

Заявку на патент, содержащий подобную идею, компания подала еще в 2019 году, но только недавно патент был одобрен, опубликован и получил номер 11614063.

Согласно информации из патентной заявки, Ford планирует создать базу дронов. Они будут принимать сигналы от владельцев автомобилей Ford, если у них неожиданно разрядится аккумулятор, а зарядить его будет невозможно. Беспилотник прилетит и поможет зарядить батарею. Это очень актуально, например, в заторах, когда все спешат, или в отдаленных районах, где на помощь сервиса рассчитывать не приходится.

Патентная на идею зарядки дронами подсевших аккумуляторов автомобилей Фото: Ford

БПЛА будут запускаться не только с базы, но и с движущихся дежурных спецавтомобилей компании. Самое интересное, что благодаря обмену данными с компьютерами машин, дроны будут знать об уровне заряда аккумулятора и в случае критического значения сами смогут вылететь к потенциальному "пострадавшему", даже если он находится в движении. В заявке описывается, что дроны сами смогут открывать капот авто и находить нужные разъемы аккумулятора.

В патенте указано, что дроны сами могут подключаться к аккумулятору автомобиля Фото: Ford

Впрочем, как отмечают эксперты, наличие патента вовсе не гарантирует, что когда-нибудь Ford запустит подобную услугу. Но он показывает, что компания заинтересована в развитии беспилотных технологий.

Кстати, Ford – не единственная компания, которой интересна зарядка машин с помощью дронов. У Amazon тоже есть свой патент на зарядку электромобилей с помощью дронов.

Ранее Фокус писал, что Ford разрабатывает необычную конструкцию дверей в стиле Rolls-Royce.