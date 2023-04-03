Volvo изобрели устройство для защиты автомобилей от угона (фото)

Устройство Volvo поможет снизить количество удаленных автоугонов. Автомобили станут лучше распознавать попытки взлома.

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Volvo запатентовали революционное устройство, которое способно остановить автомобильных угонщиков. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Патент устройства обнаружен в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Он добавляет дополнительный уровень защиты к удаленному запиранию и отпиранию автомобиля.

Часто злоумышленники угоняют чужие автомобили при помощи перехвата сигнала или модификации активации дистанционного или бесключевого доступа. Обычно это достигается путем блокировки дистанционного сигнала для запирания авто или путем клонирования сигнала.

Автомобиль будет измерять расстояние между сигналом и целевым устройством Фото: USPTO

В Volvo придумали как уменьшить количество автоугонов. Для этого в новые авто планируют внедрить многоуровневую защиту, которая может включать в себя акустический предохранитель в брелоке.

Устройство сможет распознавать поддельное устройство Фото: USPTO

Решение Volvo основано на прямой связи между автомобилем и его устройством доступа, а также на расчетах времени и оценке расстояния на основе уровня сигнала вторичных акустических датчиков. Автомобиль будет проводить несколько проверок ключа доступа перед тем, как отпереть или запереть замки.

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Если транспорт обнаружит, что Bluetooth и акустические сигналы находятся на разных расстояниях, то он поймет, что осуществляется попытка взлома. В этом случае доступ к авто будет заблокирован.

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