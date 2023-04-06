Hyundai создали уникальные автомобильные колеса с защитой от прокола шин (фото)

В патенте описан принцип работы революционной технологии. Она основана на концепции биметаллических полос и позволяет индивидуально регулировать давление в шинах на каждом колесе.

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Hyundai запатентовали революционные автомобильные колеса, которые способны менять свою форму. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США обнаружили патент от компании Hyundai, в котором описана необычная конструкция автомобильных колес. Они могут изгибаться внутрь или наружу, изменяя форму воздушной камеры внутри шины.

Изобретение основано на концепции биметаллических полос. Они состоят из двух разнородных металлов, жестко соединенных вместе, и могут иметь одинаковые размеры при определенной температуре.

Патент основан на концепции биметаллических полос Фото: USPTO

Hyundai хочет использовать биметалл для барабана колеса, где электронный контроллер подает ток на биметалл, чтобы заставить его деформироваться. Это позволит индивидуально контролировать давление в шинах на каждом колесе и уменьшит частоту проверки давления в шинах.

Колеса могут индивидуально контролировать давление в шинах Фото: USPTO

Давление воздуха в стандартной дорожной шине сильно меняется во время движения. Из-за теплового расширения воздуха в шине давление может увеличиться.

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Динамическая регулировка давления в шинах позволит защитить их от прокола. Также это положительно скажется на характеристиках авто.

Ранее Фокус сообщал, что Ford зарегистрировали патент устройства, позволяющее заряжать сразу несколько электрокаров.