Рассекречен новый кроссовер Hyundai Mufasa: он станет дешевой альтернативой Tucson (фото)

Кроссовер Hyundai Mufasa отличается смелым футуристическим дизайном. Недорогая модель дебютирует в бензиновой версии, а позже должен появиться гибрид.

Related video

Опубликованы новые фото Hyundai Mufasa. Бюджетный кроссовер официально презентуют 18 апреля на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер поначалу предложат с 2,0-литровым 160-сильным мотором

Новый Hyundai Mufasa 2023 будут выпускать в Пекине на предприятии Beijing Hyundai. Назвали модель в честь одного из персонажей мультфильма "Король Лев". Кроссовер будет стоить примерно от $22 000 и станет преемником Hyundai ix35. Модель позиционируют как более доступную альтернативу Hyundai Tucson.

Кроссовер Hyundai Mufasa 2023 своим дизайном несколько напоминает Tucson. В его дизайне преобладают грани, а крылья расширены. А вот передняя часть выглядит даже выразительнее – у него широкая решетка радиатора и изогнутые диодные фары. Фонари растянуты на всю ширину кузова. По габаритам две модели также сопоставимы.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Mufasa 2023:

длина – 4475 мм;

ширина – 1850 мм;

высота – 1665 мм;

колесная база – 2680 мм;

масса – 1464 кг.

Важно

Hyundai создали уникальные автомобильные колеса с защитой от прокола шин (фото)

Салон Hyundai Mufasa еще не показали, однако его рассекретили на шпионских фото. У авто четырехспицевый руль, высокий центральный тоннель и два дисплея на передней панели.

Салон Hyundai Mufasa показали на шпионских фото Фото: autohome.com.cn

Новый Hyundai Mufasa 2023 дебютирует с 2,0-литровым 160-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП, а позже должна появиться гибридная версия. Максимальная скорость составляет 187 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai показали недорогого конкурента BMW X6.

Также мы писали, что Hyundai радикально обновили седан Sonata.