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Рассекречен новый кроссовер Hyundai Mufasa: он станет дешевой альтернативой Tucson (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Mufasa отличается нестандартным дизайном

Кроссовер Hyundai Mufasa отличается смелым футуристическим дизайном. Недорогая модель дебютирует в бензиновой версии, а позже должен появиться гибрид.

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Опубликованы новые фото Hyundai Mufasa. Бюджетный кроссовер официально презентуют 18 апреля на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.

Hyundai Mufasa 2023, Hyundai Mufasa, новый Hyundai Mufasa, кроссовер Hyundai Fullscreen
Кроссовер поначалу предложат с 2,0-литровым 160-сильным мотором

Новый Hyundai Mufasa 2023 будут выпускать в Пекине на предприятии Beijing Hyundai. Назвали модель в честь одного из персонажей мультфильма "Король Лев". Кроссовер будет стоить примерно от $22 000 и станет преемником Hyundai ix35. Модель позиционируют как более доступную альтернативу Hyundai Tucson.

Кроссовер Hyundai Mufasa 2023 своим дизайном несколько напоминает Tucson. В его дизайне преобладают грани, а крылья расширены. А вот передняя часть выглядит даже выразительнее – у него широкая решетка радиатора и изогнутые диодные фары. Фонари растянуты на всю ширину кузова. По габаритам две модели также сопоставимы.

Новый Хюндай Муфаса, Hyundai Mufasa, Hyundai Mufasa 2023, новый Hyundai Mufasa, кроссовер Hyundai Fullscreen
Фонари растянуты на всю ширину кузова
Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Mufasa 2023:

  • длина – 4475 мм;
  • ширина – 1850 мм;
  • высота – 1665 мм;
  • колесная база – 2680 мм;
  • масса – 1464 кг.
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Салон Hyundai Mufasa еще не показали, однако его рассекретили на шпионских фото. У авто четырехспицевый руль, высокий центральный тоннель и два дисплея на передней панели.

Салон Hyundai Mufasa, Hyundai Mufasa, Hyundai Mufasa 2023, новый Hyundai Mufasa, кроссовер Hyundai Fullscreen
Салон Hyundai Mufasa показали на шпионских фото
Фото: autohome.com.cn

Новый Hyundai Mufasa 2023 дебютирует с 2,0-литровым 160-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП, а позже должна появиться гибридная версия. Максимальная скорость составляет 187 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai показали недорогого конкурента BMW X6.

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