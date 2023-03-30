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Авто

Новий Renault Duster 2024 "засвітився" під час тестів на дорогах (фото)

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Фото: carscoops.com | Новий Dacia Duster отримає абсолютно іншу зовнішність порівняно з моделлю другого покоління

Dacia Duster отримає нові технології та великі зміни в дизайні. Модель уперше можуть оснастити гібридною силовою установкою.

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Популярний бюджетний Dacia Duster третього покоління помітили під час тестів на дорогах загального користування. Про це повідомили на сайті Motor1.

У підрозділі Renault Dacia заявили, що Duster наступного покоління представлять у 2024 році. Він буде побудований на платформі CMF-B, яку використовують деякі автомобілі альянсу Renault Nissan Mitsubishi.

Dacia Duster 2024 Fullscreen
Dacia Duster стане більш стильним ззовні
Фото: Motor1.com

За словами Renault Dacia, новий Duster дуже зміниться в порівнянні з моделлю другого покоління. Дизайн новинки стане більш сучасним і стильним.

Dacia/Renault Duster стане більшим за свого попередника. Очікується, що його довжина перевищить 4320 мм.

Кросовер уже отримав повністю серійний кузов і світлотехніку. Ззаду можна побачити нові дискові гальма.

Dacia Duster 2024 Fullscreen
Кросовер отримає нові задні дискові гальма
Фото: Motor1.com

На задніх дверях можна побачити "приховані" дверні ручки. Подібне рішення вже зустрічалося на концепті Bigster.

Прототип їздив на 17-дюймових колісних дисках, взутих у всесезонні шини Continental 215/65. Дорожній просвіт стане трохи вищим, ніж у моделі минулого покоління.

Dacia Duster 2024 Fullscreen
Dacia Duster третього покоління був помічений із 17-дюймовими колісними дисками
Фото: Motor1.com

За чутками, Dacia/Renault Duster уперше отримає гібридну силову установку. Базові версії залишаться з переднім приводом, а дорожчі модифікації пропонуватимуться з повним приводом.

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Під питанням залишається наявність дизельного двигуна в нового кросовера. Renault Dacia поступово відмовляються від цього силового агрегату у своїх моделях.

Раніше Фокус розповів, що лінійку Dacia Spring 2023 доповнила комерційна версія Cargo.