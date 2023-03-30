Новий Renault Duster 2024 "засвітився" під час тестів на дорогах (фото)

Dacia Duster отримає нові технології та великі зміни в дизайні. Модель уперше можуть оснастити гібридною силовою установкою.

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Популярний бюджетний Dacia Duster третього покоління помітили під час тестів на дорогах загального користування. Про це повідомили на сайті Motor1.

У підрозділі Renault Dacia заявили, що Duster наступного покоління представлять у 2024 році. Він буде побудований на платформі CMF-B, яку використовують деякі автомобілі альянсу Renault Nissan Mitsubishi.

Dacia Duster стане більш стильним ззовні Фото: Motor1.com

За словами Renault Dacia, новий Duster дуже зміниться в порівнянні з моделлю другого покоління. Дизайн новинки стане більш сучасним і стильним.

Dacia/Renault Duster стане більшим за свого попередника. Очікується, що його довжина перевищить 4320 мм.

Кросовер уже отримав повністю серійний кузов і світлотехніку. Ззаду можна побачити нові дискові гальма.

Кросовер отримає нові задні дискові гальма Фото: Motor1.com

На задніх дверях можна побачити "приховані" дверні ручки. Подібне рішення вже зустрічалося на концепті Bigster.

Прототип їздив на 17-дюймових колісних дисках, взутих у всесезонні шини Continental 215/65. Дорожній просвіт стане трохи вищим, ніж у моделі минулого покоління.

Dacia Duster третього покоління був помічений із 17-дюймовими колісними дисками Фото: Motor1.com

За чутками, Dacia/Renault Duster уперше отримає гібридну силову установку. Базові версії залишаться з переднім приводом, а дорожчі модифікації пропонуватимуться з повним приводом.

Важливо

Новий Duster третього покоління помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Під питанням залишається наявність дизельного двигуна в нового кросовера. Renault Dacia поступово відмовляються від цього силового агрегату у своїх моделях.

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