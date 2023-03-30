Новий Renault Duster 2024 "засвітився" під час тестів на дорогах (фото)
Dacia Duster отримає нові технології та великі зміни в дизайні. Модель уперше можуть оснастити гібридною силовою установкою.
Популярний бюджетний Dacia Duster третього покоління помітили під час тестів на дорогах загального користування. Про це повідомили на сайті Motor1.
У підрозділі Renault Dacia заявили, що Duster наступного покоління представлять у 2024 році. Він буде побудований на платформі CMF-B, яку використовують деякі автомобілі альянсу Renault Nissan Mitsubishi.
За словами Renault Dacia, новий Duster дуже зміниться в порівнянні з моделлю другого покоління. Дизайн новинки стане більш сучасним і стильним.
Dacia/Renault Duster стане більшим за свого попередника. Очікується, що його довжина перевищить 4320 мм.
Кросовер уже отримав повністю серійний кузов і світлотехніку. Ззаду можна побачити нові дискові гальма.
На задніх дверях можна побачити "приховані" дверні ручки. Подібне рішення вже зустрічалося на концепті Bigster.
Прототип їздив на 17-дюймових колісних дисках, взутих у всесезонні шини Continental 215/65. Дорожній просвіт стане трохи вищим, ніж у моделі минулого покоління.
За чутками, Dacia/Renault Duster уперше отримає гібридну силову установку. Базові версії залишаться з переднім приводом, а дорожчі модифікації пропонуватимуться з повним приводом.Важливо
Під питанням залишається наявність дизельного двигуна в нового кросовера. Renault Dacia поступово відмовляються від цього силового агрегату у своїх моделях.
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