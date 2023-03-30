Новый Renault Duster 2024 "засветился" во время тестов на дорогах (фото)
Dacia Duster получит новые технологии и большие изменения в дизайне. Модель впервые могут оснастить гибридной силовой установкой.
Популярный бюджетный Dacia Duster третьего поколения заметили во время тестов на дорогах общего пользования. Об этом сообщили на сайте Motor1.
В подразделение Renault Dacia заявили, что Duster следующего поколения будет представлен в 2024 году. Он будет построен на платформе CMF-B, которую используют некоторые автомобили альянса Renault Nissan Mitsubishi.
По словам Renault Dacia, новый Duster сильно изменится в сравнении с моделью текущего поколения. Дизайн новинки станет более современным и стильным.
Dacia/Renault Duster станет больше своего предшественника. Ожидается, что его длина превысит 4320 мм.
Кроссовер уже получил полностью серийный кузов и светотехнику. Сзади можно заметить новые дисковые тормоза.
На задних дверях можно заметить "скрытые" дверные ручки. Подобное решение уже встречалось на концепте Bigster.
Прототип ездил на 17-дюймовых колесных дисках, обутых во всесезонные шины Continental 215/65. Дорожный просвет станет немного выше, чем у модели прошлого поколения.
По слухам, Dacia/Renault Duster впервые получит гибридную силовую установку. Базовые версии останутся с передним приводом, а более дорогие модификации будут предлагаться с полным приводом.Важно
Под вопросом остается наличие дизельного двигателя у нового кроссовера. Renault Dacia постепенно отказываются от этого силового агрегата в своих моделях.
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