Новый Renault Duster 2024 "засветился" во время тестов на дорогах (фото)

Dacia Duster получит новые технологии и большие изменения в дизайне. Модель впервые могут оснастить гибридной силовой установкой.

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Популярный бюджетный Dacia Duster третьего поколения заметили во время тестов на дорогах общего пользования. Об этом сообщили на сайте Motor1.

В подразделение Renault Dacia заявили, что Duster следующего поколения будет представлен в 2024 году. Он будет построен на платформе CMF-B, которую используют некоторые автомобили альянса Renault Nissan Mitsubishi.

Dacia Duster станет более стильным Фото: Motor1.com

По словам Renault Dacia, новый Duster сильно изменится в сравнении с моделью текущего поколения. Дизайн новинки станет более современным и стильным.

Dacia/Renault Duster станет больше своего предшественника. Ожидается, что его длина превысит 4320 мм.

Кроссовер уже получил полностью серийный кузов и светотехнику. Сзади можно заметить новые дисковые тормоза.

Кроссовер получит новые задние дисковые тормоза Фото: Motor1.com

На задних дверях можно заметить "скрытые" дверные ручки. Подобное решение уже встречалось на концепте Bigster.

Прототип ездил на 17-дюймовых колесных дисках, обутых во всесезонные шины Continental 215/65. Дорожный просвет станет немного выше, чем у модели прошлого поколения.

Dacia Duster третьего поколения был замечен с 17-дюймовыми колесными дисками Фото: Motor1.com

По слухам, Dacia/Renault Duster впервые получит гибридную силовую установку. Базовые версии останутся с передним приводом, а более дорогие модификации будут предлагаться с полным приводом.

Важно

Новый Duster третьего поколения заметили на дорогах до премьеры (фото)

Под вопросом остается наличие дизельного двигателя у нового кроссовера. Renault Dacia постепенно отказываются от этого силового агрегата в своих моделях.

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