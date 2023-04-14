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Новый Duster 2024 рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Кроссовер Duster 2024 модельного года сильно преобразится внешне

Официальная премьера нового Renault/Dacia Duster ожидается уже в этом году. Дизайн новинки будет сильно похож на концепт Bigster.

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В конце марта кроссовер Dacia Duster 2024 модельного года заметили во время тестов на дорогах. Теперь же пришло время взглянуть на дизайн новинки.

Внешность нового Renault/Dacia Duster во многом будет похожа на концепт Bigster. Спереди появится необычная оптика, где ходовые огни будут повторять логотип Dacia.

Dacia Duster 2024 Fullscreen
Кроссовер станет более современным на вид
Фото: Motor1.com

Силуэт кроссовера сильно изменится в сравнении с моделью текущего поколения. Задние дверные ручки будут скрыты в задней стойке.

В целом Renault/Dacia Duster 2024 модельного года станет более "мускулистым" на вид. Кузов получит гораздо больше изгибов.

Новый Duster построят на платформе CMF-B. Это позволит увеличить багажник кроссовера и пространство внутри интерьера.

Ожидается появление новых гибридных силовых установок. Одной из них станет 1,3-литровый бензиновый двигатель от Jogger с электромотором. Вероятно, что 1,5-литровый дизельный двигатель исчезнет из моторной гаммы.

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Официальная премьера нового кроссовера ожидается уже в этом году. Он должен поступить в продажу в начале 2024 года.

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