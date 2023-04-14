Новый Duster 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Официальная премьера нового Renault/Dacia Duster ожидается уже в этом году. Дизайн новинки будет сильно похож на концепт Bigster.

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Дизайнеры показали, как будет выглядеть следующее поколение кроссовера Renault/Dacia Duster. Изображения опубликовали на сайте Motor1.

В конце марта кроссовер Dacia Duster 2024 модельного года заметили во время тестов на дорогах. Теперь же пришло время взглянуть на дизайн новинки.

Внешность нового Renault/Dacia Duster во многом будет похожа на концепт Bigster. Спереди появится необычная оптика, где ходовые огни будут повторять логотип Dacia.

Кроссовер станет более современным на вид Фото: Motor1.com

Силуэт кроссовера сильно изменится в сравнении с моделью текущего поколения. Задние дверные ручки будут скрыты в задней стойке.

В целом Renault/Dacia Duster 2024 модельного года станет более "мускулистым" на вид. Кузов получит гораздо больше изгибов.

Новый Duster построят на платформе CMF-B. Это позволит увеличить багажник кроссовера и пространство внутри интерьера.

Ожидается появление новых гибридных силовых установок. Одной из них станет 1,3-литровый бензиновый двигатель от Jogger с электромотором. Вероятно, что 1,5-литровый дизельный двигатель исчезнет из моторной гаммы.

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Официальная премьера нового кроссовера ожидается уже в этом году. Он должен поступить в продажу в начале 2024 года.

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