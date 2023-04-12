В Италии представили бюджетный кроссовер за 20 000 евро с заводским ГБО (фото)
DR EVO 5 — небольшой городской кроссовер длиной 4,3 м. Модель предложена с 1,5-литровым турбомотором, который может работать на бензине или газе.
Итальянская компания DR Automobiles презентовала свою новую модель – кроссовер EVO 5. Автомобиль выходит на европейский рынок и будет продаваться по цене от 19 900 евро. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.
Столь невысокая цена обусловлена тем, что новый DR EVO 5 имеет китайские корни. Это несколько измененная версия китайского BAIC X3. DR Automobiles занимаются сборкой ряда моделей из Китая, среди которых есть даже рамные внедорожники и недорогие электромобили.
Кроссовер DR EVO 5 достигает 4,32 м в длину при колесной базе в 2,57 м. Он отличается от китайского собрата дизайном передней части – у него изменены бампер и решетка радиатора.
Салон DR EVO 5 отделан искусственной кожей, а на центральной панели установлен 8-дюймовый тачскрин. Комплектация включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.
Кроссовер DR EVO 5 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л. с. и развивает 185 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а за доплату могут установить заводское ГБО (в этом случае мощность составит 127 л. с.).
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