В Италии представили бюджетный кроссовер за 20 000 евро с заводским ГБО (фото)

DR EVO 5 — небольшой городской кроссовер длиной 4,3 м. Модель предложена с 1,5-литровым турбомотором, который может работать на бензине или газе.

Related video

Итальянская компания DR Automobiles презентовала свою новую модель – кроссовер EVO 5. Автомобиль выходит на европейский рынок и будет продаваться по цене от 19 900 евро. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Авто создано на базе BAIC X3

Столь невысокая цена обусловлена тем, что новый DR EVO 5 имеет китайские корни. Это несколько измененная версия китайского BAIC X3. DR Automobiles занимаются сборкой ряда моделей из Китая, среди которых есть даже рамные внедорожники и недорогие электромобили.

Кроссовер доступен в бензиновой версии и с ГБО

Кроссовер DR EVO 5 достигает 4,32 м в длину при колесной базе в 2,57 м. Он отличается от китайского собрата дизайном передней части – у него изменены бампер и решетка радиатора.

Важно

BYD представили стильный бюджетный электрокроссовер: он может появиться в Украине

Салон DR EVO 5 отделан искусственной кожей, а на центральной панели установлен 8-дюймовый тачскрин. Комплектация включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.

В салоне установлен 8,0-дюймовый тачскрин

Кроссовер DR EVO 5 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л. с. и развивает 185 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а за доплату могут установить заводское ГБО (в этом случае мощность составит 127 л. с.).

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер Lada оказался китайской моделью.

Также мы писали, что Kia показала недорогой кроссовер с хорошей проходимостью.