По стопам "Москвича": новый кроссовер Lada оказался бюджетной китайской моделью (фото)

Новая Lada X-Cross 5 — это FAW Bestune T77, который продается на украинском рынке. От китайской модели кроссовер отличается только логотипами Lada.

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В интернет попали первые фото Lada X-Cross 5. Городской кроссовер будут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание "За рулем".

Двигатель FAW дефорсируют со 168 до 149 л. с. Фото: "За рулем"

Чуда не произошло – как и ожидалось, новая Lada X-Cross 5 оказалась китайской. "АвтоВАЗ" пошел по пути "Москвича" и также начал сборку машин из Поднебесной.

Кроссовер Lada X-Cross 5 – это FAW Bestune T77. Эта бюджетная модель с прошлого года продается на украинском рынке, а еще ранее ходили слухи, что ее могут собирать в Запорожье под названием ЗАЗ "Одесса".

В салоне установлены два дисплея Фото: "За рулем"

От китайской модели новая Lada X-Cross 5 отличается только логотипами. Кроссовер с граненым дизайном достигает 4,5 м в длину и обладает 342-литровым багажником. В салоне на передней панели установлены два дисплея.

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Комплектации и характеристики Lada X-Cross 5 еще не опубликованы. По предварительным данным, кроссовер "Лада" сохранит 1,5-литровый турбомотор FAW Bestune T77, но его мощность уменьшат со 168 до 149 л. с. Авто получит 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и будет доступно исключительно с передним приводом.

Китайский FAW Bestune T77

Цена Lada X-Cross 5 также не объявлена. Купить FAW Bestune T77 в Украине модно по цене от $21 000, но не исключено, что новый ВАЗ будет ощутимо дороже, ведь аналогичный по классу кроссовер "Москвич 3" стоит около $28 000.

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