Первый турецкий электромобиль выходит на международный рынок: подробности модели (фото)

Первый турецкий автомобиль TOGG T10X планируют начать поставлять на экспорт уже в нынешнем году. Электрокроссовер будут продавать в странах Европы и Азии.

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Турецкий электромобиль TOGG T10X недавно поступил в продажу на родине, а теперь начинается его экспорт. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чаушоглу, сообщает информационное агентство Trend.

Первый экспортный контракт был подписан с Туркменистаном. Интересно, что в этой стране разрешены исключительно авто белого цвета. Также сообщается, что вскоре продажи TOGG T10X стартуют в Германии, а на очереди – другие европейские страны.

Кроссовер предложен в версиях на 218 и 436 л. с.

Впрочем, пока основной упор будет сделан на домашний турецкий рынок – там электромобильTOGG T10X пользуется повышенным спросом и уже раскуплен на несколько лет вперед. Пришлось даже увеличить объемы производства в 2023 году с 12 000 до 20 000 авто. Первым владельцем кроссовера стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Напомним, что электрокар TOGG T10X разработан консоциумом турецких компаний и выпускается на новом заводе в провинции Бурса. Дизайн 4,8-метрового кроссовера создали в ателье Pininfarina.

Стоимость кроссовера на родине стартует с $50 200

Электрокроссовер TOGG T10X выйдет на глобальный рынок в двух версиях – 218-сильной заднеприводной и 436-сильной полноприводной. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 и 4,8 с, соответственно. Базовая версия обладает запасом хода в 314 км, а полноприводная – 523 км.

Цена TOGG T10X в Европе пока не объявлена, но известно, что на родине первый турецкий электромобиль стоит в эквиваленте 50 200 – 84 300 долларов.

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