В Германии показали компактный электромобиль за 14 000 евро с огромным багажником (фото)

Двухместный электромобиль Ari 902 достигает менее 3 метров в длину. Он развивает 90 км/ч и способен проехать до 200 км без подзарядки.

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Немецкий производитель легких электромобилей Ari Motors презентовал свою новую модель 902. Миниатюрный городской электрокар поступает в продажу по цене от 14 990 евро. Об этом сообщается на сайте компании.

Длина автомобиля составляет менее 3 метров

Электромобиль Ari 902 – компактный трехдверный хэтчбек с весьма сдержанным дизайном. У него высокий капот, а передняя оптика соединена тоненькой диодной полосой. По размерам авто немного крупнее, чем Smart – достигает 2,95 м в длину, 1,5 м в ширину и 1,5 м в высоту.

Ari 902 получил небольшую цифровую панель приборов

Двухместный Ari 902 получил компактный цифровой щиток приборов и небольшой тачскрин. Несмотря на малые размеры, немецкий электромобиль обладает большим 766-литровым багажником. Грузоподъемность составляет 190 кг, то есть его можно использовать в качестве авто для служб доставки.

Объем багажника составляет 766 л

Базовая комплектация Ari 902 включает аудиосистему и камеру заднего вида, а в топовой версии есть кондиционер и усилитель руля. Также можно выбрать солнечные батареи на крышу, люк и различные сети и крючки для фиксации багажа.

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Немецкий электромобиль оснащен скромным 20-сильным мотором и способен развить 90 км/ч. В зависимости от выбранной батареи запас хода составляет от 110 до 200 км.

Электрокар предлагают использовать в службах доставки

Ari 902 – не единственный подобный электромобиль в Европе. Тренд на такие модели задал Citroen Ami, а недавно аналогичный электрокар создала французская компания Ligier, прославившаяся болидами "Формулы-1". Этими авто в ряде стран можно управлять без прав.

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