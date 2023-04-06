Самый доступный кроссовер Ford получит электрическую версию: первые подробности
Ford Puma станет полноценной заменой модели Fiesta. Электрическая версия сможет похвастаться запасом хода до 370 км.
Ford разрабатывают электрическую версию для своего компактного кроссовера Puma, которая будет представлена в 2024 году. Об этом сообщили на сайте Autocar.
Электрический Ford Puma разделит платформу с недавно представленным фургоном Ford E-Transit Courier. Обе модели будут иметь схожие характеристики.
В Ford заявили, что электрический Ford Puma будет поддерживать зарядку мощностью 100 кВт. Это позволит зарядить аккумулятор с 10 до 80% менее чем за 35 минут.
Емкость батареи электрокроссовера составит 55 кВтч. Это позволит обеспечить запас хода на одном заряде до 370 км.
От фургона Ford E-Transit Courier кроссовер Puma получит и электромотор мощностью 134 л.с. Позже станут доступны и более мощные силовые установки на 181 и 265 л.с.
Глава европейского подразделения Ford Мартин Сандер отметил, что Puma позиционируется как замена хэтчбеку Fiesta. Модель планируют продавать еще долгие годы.Важно
Начальная цена электрической версии Ford Puma ожидается на уровне от $43 000. В некоторых странах на модель будут предусмотрены льготы, которые сделают ее покупку еще выгоднее.
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