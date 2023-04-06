Самый доступный кроссовер Ford получит электрическую версию: первые подробности

Ford Puma станет полноценной заменой модели Fiesta. Электрическая версия сможет похвастаться запасом хода до 370 км.

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Ford разрабатывают электрическую версию для своего компактного кроссовера Puma, которая будет представлена в 2024 году. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Электрический Ford Puma разделит платформу с недавно представленным фургоном Ford E-Transit Courier. Обе модели будут иметь схожие характеристики.

В Ford заявили, что электрический Ford Puma будет поддерживать зарядку мощностью 100 кВт. Это позволит зарядить аккумулятор с 10 до 80% менее чем за 35 минут.

Емкость батареи электрокроссовера составит 55 кВтч. Это позволит обеспечить запас хода на одном заряде до 370 км.

От фургона Ford E-Transit Courier кроссовер Puma получит и электромотор мощностью 134 л.с. Позже станут доступны и более мощные силовые установки на 181 и 265 л.с.

Глава европейского подразделения Ford Мартин Сандер отметил, что Puma позиционируется как замена хэтчбеку Fiesta. Модель планируют продавать еще долгие годы.

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Начальная цена электрической версии Ford Puma ожидается на уровне от $43 000. В некоторых странах на модель будут предусмотрены льготы, которые сделают ее покупку еще выгоднее.

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