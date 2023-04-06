Найдоступніший кросовер Ford отримає електричну версію: перші подробиці

Ford Puma стане повноцінною заміною моделі Fiesta. Електрична версія зможе похвалитися запасом ходу до 370 км.

Related video

Ford розробляють електричну версію для свого компактного кросовера Puma, яка буде представлена у 2024 році. Про це повідомили на сайті Autocar.

Електричний Ford Puma розділить платформу з нещодавно представленим фургоном Ford E-Transit Courier. Обидві моделі матимуть схожі характеристики.

У Ford заявили, що електричний Puma підтримуватиме зарядку потужністю 100 кВт. Це дозволить зарядити акумулятор з 10 до 80% менш ніж за 35 хвилин.

Місткість батареї електрокросовера складе 55 кВт⋅год. Це дозволить забезпечити запас ходу на одному заряді до 370 км.

Від фургона Ford E-Transit Courier кросовер Puma отримає електромотор потужністю 134 к. с. Пізніше стануть доступні й потужніші силові установки на 181 і 265 к. с.

Глава європейського підрозділу Ford Мартін Сандер зазначив, що Puma позиціюється як заміна хетчбека Fiesta. Модель планують продавати ще багато років.

Важливо

Величезні колеса та 500 сил: представлений найекстремальніший позашляховик Ford (фото)

Початкова ціна електричної версії Ford Puma очікується на рівні від $43 000. У деяких країнах на модель будуть передбачені пільги, які зроблять її купівлю ще вигіднішою.

Раніше Фокус розповів, що у лінійці Ford Ranger 2023 з'явилася нова модифікація Tremor.