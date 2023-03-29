Ford презентував недорогий пікап для важкого бездоріжжя (фото)

Пікап Ford Ranger Tremor отримав захист днища та позашляхову гуму, а його кліренс збільшено. Салон авто оздоблений водостійкими матеріалами.

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У лінійці Ford Ranger 2023 з'явилася нова модифікація Tremor. Вона створена спеціально для бездоріжжя та надійде у продаж у Європі з серпня. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

Кліренс пікапа виріс до 260 мм Фото: Ford

Новий Ford Ranger Tremor багато в чому схожий із представленою нещодавно позашляховою версією Wildtrack X, але буде відчутно дешевше (Wildtrack X коштує від $51 000). Тому у нього галогенні (а не діодні) фари, в кузові встановлені сталеві дуги і відсутні кріплення для багажника на даху. Крім того, у авто особлива решітка радіатора, а салон оздоблений водостійким шкірозамінником.

Ford Ranger Tremor оснащений 204-сильним турбодизелем Фото: Ford

Водночас пікап Ford Ranger Tremor серйозно підготовлений до бездоріжжя. Його кліренс виріс на 26 мм (до 260 мм), з'явилися підніжки та захист днища. Стандартними є позашляхові шини General Grabber AT3 розміром 265/70 R17.

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Під капотом Ford Ranger Tremor встановлений 2,0-літровий турбодизель на 204 к. с. та 500 Нм, а в парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

Салон оздоблений водовідштовхуючим шкірозамінником Фото: Ford

Крім того, у зарядженого Ford Ranger Raptor запозичили амортизатори Bilstein та спеціальний режим трансмісії для бездоріжжя. А ще встановлена система Trail Control — позашляховий круїз-контроль, що дозволяє на малій швидкості подолати складну ділянку.

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