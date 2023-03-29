Ford презентовал недорогой пикап для тяжелого бездорожья (фото)

Пикап Ford Ranger Tremor получил защиту днища и внедорожную резину, а его клиренс увеличен. Салон авто отделан водостойкими материалами.

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В линейке Ford Ranger 2023 появилась новая модификация Tremor. Она создана специально для бездорожья и поступит в продажу в Европе с августа. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Клиренс пикапа вырос до 260 мм Фото: Ford

Новый Ford Ranger Tremor во многом схож с представленной недавно внедорожной версией Wildtrack X, но будет ощутимо дешевле (Wildtrack X стоит от $51 000). По этой причине у него галогенные (а не диодные) фары, в кузове установлены стальные дуги и отсутствуют крепления для багажника на крыше. Кроме того, у авто особая решетка радиатора, а салон отделан водостойким кожзаменителем.

Ford Ranger Tremor оснащен 204-сильным турбодизелем Фото: Ford

Вместе с тем пикап Ford Ranger Tremor серьезно подготовлен к бездорожью. Его клиренс вырос на 26 мм (до 260 мм), появились подножки и защита днища. Стандартными являются и внедорожные шины General Grabber AT3 размером 265/70 R17.

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Под капотом Ford Ranger Tremor установлен 2,0-литровый турбодизель на 204 л. с. и 500 Нм, а в паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Салон отделан водоотталкивающим кожзаменителем Фото: Ford

Кроме того, у заряженного Ford Ranger Raptor позаимствовали амортизаторы Bilstein и специальный режим трансмиссии для бездорожья. А еще установлена система Trail Control – внедорожный круиз-контроль, позволяющий на малой скорости преодолеть сложный участок.

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