Яскравий дизайн і 800 сил: представлений найдорожчий Ford Mustang (фото)

Новий Saleen SA-40 Speedster випустять лімітовану серію. У Ford Mustang змінено дизайн, а двигун V8 доповнено механічним компресором.

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Американське тюнінг-ательє Saleen презентувало свою нову модель SA-40 Speedster. Автомобіль є серйозно доопрацьованим кабріолетом Ford Mustang. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Saleen.

За спинками передніх сидінь з'явилися обтічники

Компанія Saleen виконує тюнінг Ford Mustang уже 40 років, і саме цьому ювілею присвятили новий SA-40 Speedster. Усього випустять лише 10 таких авто вартістю $142 000 — це найдорожчий Ford Mustang.

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Saleen SA-40 Speedster побудований на базі моделі попереднього покоління, адже новий Ford Mustang 2023 ще не надійшов у виробництво. Упізнати його можна за агресивнішою передньою частиною, розширеними крилами й аеродинамічним обвісом. Крім того, на капоті з'явився повітрозабірник, а на кришці багажника — спойлер.

Всі 10 Ford Mustang Saleen SA-40 Speedster будуть пофарбовані в жовтий колір із чорними смугами й отримають спеціальні п'ятиспицеві диски.

Салон оздоблений двоколірною шкірою

В обробці салону використана двоколірна шкіра, розбавлена жовтими вставками. За замовчуванням авто є двомісним, а замість задніх сидінь встановлені карбонові обтічники. Втім, їх можна зняти й встановити крісла.

Тюнінг Ford Mustang включає встановлення механічного нагнітача. Завдяки йому віддача 5,0-літрового V8 зросла до 800 к. с. і 915 Н∙м. Разом з тим це не найпотужніша версія моделі — існують навіть 1300-сильні Mustang. Також доопрацьовано підвіску та гальма кабріолета.

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