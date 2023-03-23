На продаж виставили незвичайний Ford Mustang з дисплеями на гальмах (фото)
Виставлений на продаж Ford Mustang GT 1999 модернізували у 2000-х. Усередині та зовні спорткара можна знайти понад 20 дисплеїв.
У США на продаж виставили спорткар Ford Mustang GT 1999 випуску з дуже незвичайним тюнінгом. Про це повідомили на сайті The Drive.
У 2000-х можна було зустріти багато амбітних тюнінг-проєктів, які вражають своєю креативністю. Одним з них є виставлений на продаж жовтий Ford Mustang GT з безліччю екранів, які можна зустріти навіть на гальмах.
Автомобіль отримав кузовний обвіс від Saleen, хромовані диски та виготовлений на замовлення салон зі скловолокна з безліччю динаміків. Спорткар пофарбували у яскраво-жовтий колір.
У багажнику розмістили потужну стереосистему. Також є кілька екранів для перегляду музичних кліпів чи фільмів. Всього в автомобілі є понад двадцять РК-дисплеїв, які знаходяться на бамперах, дверях і навіть на гальмах.
Двигун також не залишився без змін. Заводський 4,6-літровий V8 оснастили нагнітачем Vortech та вихлопною системою Flowmaster Cat-Back. Потужність силової установки не називається.Важливо
Вартість незвичайного авто становить 29 990 доларів, а його пробіг — 33 796 км. Спорткар продається у Міжнародному автомобільному центрі в Іллінойсі.
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