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Авто

На продаж виставили незвичайний Ford Mustang з дисплеями на гальмах (фото)

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Фото: International Car Center | Пробіг незвичайного спорткара складає 33 796 км

Виставлений на продаж Ford Mustang GT 1999 модернізували у 2000-х. Усередині та зовні спорткара можна знайти понад 20 дисплеїв.

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У США на продаж виставили спорткар Ford Mustang GT 1999 випуску з дуже незвичайним тюнінгом. Про це повідомили на сайті The Drive.

У 2000-х можна було зустріти багато амбітних тюнінг-проєктів, які вражають своєю креативністю. Одним з них є виставлений на продаж жовтий Ford Mustang GT з безліччю екранів, які можна зустріти навіть на гальмах.

Тюнінг Ford Mustang GT 1999 Fullscreen
Кузов та салон спорткара пофарбували у жовтий колір
Фото: International Car Center

Автомобіль отримав кузовний обвіс від Saleen, хромовані диски та виготовлений на замовлення салон зі скловолокна з безліччю динаміків. Спорткар пофарбували у яскраво-жовтий колір.

У багажнику розмістили потужну стереосистему. Також є кілька екранів для перегляду музичних кліпів чи фільмів. Всього в автомобілі є понад двадцять РК-дисплеїв, які знаходяться на бамперах, дверях і навіть на гальмах.

Ford Mustang GT Fullscreen
Два екрани розташовані на решітці радіатора
Фото: International Car Center
Ford Mustang GT Fullscreen
Ще два екрани можна знайти на багажнику
Фото: International Car Center
Ford Mustang GT Fullscreen
Декілька дисплеїв можна знайти і на дверних картах
Фото: International Car Center
Ford Mustang GT Fullscreen
Дивитися кліпи можна, присівши поряд із колесами
Фото: International Car Center
Ford Mustang GT Fullscreen
Дисплеї акуратно інтегрували в гальма
Фото: International Car Center
Ford Mustang GT
Ford Mustang GT
Ford Mustang GT
Ford Mustang GT
Ford Mustang GT

Двигун також не залишився без змін. Заводський 4,6-літровий V8 оснастили нагнітачем Vortech та вихлопною системою Flowmaster Cat-Back. Потужність силової установки не називається.

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Вартість незвичайного авто становить 29 990 доларів, а його пробіг — 33 796 км. Спорткар продається у Міжнародному автомобільному центрі в Іллінойсі.

Раніше Фокус розповів, що ательє Carlex підготувало елегантний та стриманий тюнінг-пакет для спортивного кросовера Lamborghini Urus.