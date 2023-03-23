Позашляховий суперкар: представлений найшвидший у світі кросовер (фото)

Тюнінг Aston Martin DBX від Mansory підняв потужність двигуна до 800 к. с., що дозволяє розвивати 325 км/год. Крім того, кросоверу змінили дизайн та внутрішнє оздоблення.

Related video

Кросовер Aston Martin DBX отримав нову надпотужну версію. Її створили не британські фахівці, а відоме німецьке ательє Mansory. Авто представили у Дубаї, а його подробиці розкрили на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Кросовер отримав карбонове обваження та 24-дюймові диски Фото: Mansory

За основу взято стандартний Aston Martin DBX 2023, але віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли до 800 к. с. та 1000 Нм. Максимальна швидкість зросла до 325 км/год, тобто це найшвидший кросовер у світі – навіть новий Ferrari Purosangue повільніший.

Важливо

Тюнінг горбатого "Запорожця": найцікавіші та нестандартні проєкти (фото)

Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а витрата палива становить 16,7 л/100 км у змішаному циклі. Крім того, встановлено нову вихлопну систему з більш соковитим звучанням.

Позаду з'явилося антикрило Фото: Mansory

Тюнінг Aston Martin DBX торкнувся і дизайну. Кросовер отримав виражений карбоновий обвіс та величезне заднє антикрило. Він занижений та оснащений 24-дюймовими дисками з низькопрофільною гумою. Салон Aston Martin DBX оброблений дорогою шкірою та карбоном, причому доступні найнесподіваніші комбінації кольорів.

Салон Aston Martin DBX оздоблений шкірою та карбоном Фото: Mansory

Раніше Фокус повідомляв, що в Mansory створили спеціальний Гелендваген на підтримку України.

Також ми писали, що в Mansory побудували найрозкішніший у світі мінівен.