Тюнінг горбатого "Запорожця": найцікавіші та нестандартні проєкти (фото)

Старий "Запорожець" — відповідне авто для доопрацювання. Майстри тюнінгу перетворюють ЗАЗ-965 на спорткари, лімузини, кабріолети і навіть пікапи.

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Горбатий ЗАЗ-965 був дешевою бюджетною моделлю простої конструкції. З технічного погляду у ньому немає нічого примітного. Тим не менш, саме цей "народний" український автомобіль активно допрацьовують і він став основою для безлічі незвичайних проєктів. Фокус обрав найцікавіший та найоригінальніший тюнінг "Запорожця".

У стилі Mercedes

Двері ЗАЗ-965 піднімаються вгору Фото: Avito.ru

Тюнінг ЗАЗ-965 часом дуже незвичайним. Наприклад, цей старий "Запорожець" отримав двері, що піднімаються вгору, як у Tesla Model X і Mercedes 300 SL Gullwing. На додаток, авто занижено, отримало обважування і спойлер.

ЗАЗ із двома моторами

Цей "Запорожець" отримав два мотори Фото: topgir.com.ua

Цей "Запорожець" отримав повністю новий кузов зі склопластику з дизайном на кшталт Porsche. Однак головна його особливість — два 150-сильні мотори спереду і ззаду. Отже, цей спорткар ЗАЗ-965 ще й повнопривідний.

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Лімузин "Запорожець"

Лімузин ЗАЗ-965 досягає 6 метрів завдовжки Фото: auto.ria.com

Лімузини ЗАЗ-965 – досить популярний напрямок у тюнінгу, їх збудували кілька. Наприклад, майстер із Кіровоградської області створив шестиметровий "Запорожець" — на авто пішли одразу три ЗАЗ-965. У салоні з'явилися холодильник, телефон, бар та перегородка між водієм та пасажирами.

Найшвидший "Запорожець"

ZAZ-GTR створили для драгрейсингу

Цей довгий болід ZAZ-GTR створений у Сумах для драгрейсингу. Його потужність складає 2000 к. с., тюнінг ЗАЗ-965 включає встановлення 5,4-літрового турбованого V8 від Ford Mustang. Заїзд на ¼ милі (402 місця) гоночний ЗАЗ здійснює за 8 с. Це одне з найшвидших авто в Україні, яке неодноразово вигравало у змаганнях.

Пікап ЗАЗ

Пікап "Запорожець" є передньомоторним Фото: Carakoom

Свого часу на ЗАЗі розробляли пікап на базі "Запорожця", але він не став серійним. Втім, на Тернопільщині вантажний ЗАЗ створили своїми руками. Він став передньомоторним і отримав чотирициліндровий двигун від "Жигулів". До того ж, авто стало більшим – тільки вантажний кузов досягає 2,2 м у довжину.

Українська Tesla

Електромобіль "Запорожець" розганяється до 100 км/год за 3,9 с Фото: Главком

У Кропивницькому збудували електромобіль ЗАЗ-965. "Горбатий" отримав силову установку від Nissan Leaf з дещо збільшеною потужністю. Тепер він розганяється до 100 км/год за 3,9 с і навіть зміг обігнати Range Rover та Tesla Model S у драгрейсингу. На вигляд спорткар видають хіба що широкі задні шини.

Найдорожчий "Запорожець"

Цей ЗАЗ-965 має силовий агрегат від Lotus Exige. Фото: autocentre.ua

Деколи тюнінг "Запорожця" може бути дуже дорогим. Цей автомобіль коштує понад $300 000, адже у нього повністю нова "начинка" від британського Lotus Exige. Це означає, що спортивний ЗАЗ-965 оснащений 1,8-літровим мотором компресорним на 263 к. с. Максимальна швидкість становить 220 км/год.

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"Запорожець" кабріолет

Кабріолет ЗАЗ-965 отримав склопластиковий кузов.

У Запоріжжі збудували яскравий кабріолет ЗАЗ-965. У нього легкий склопластиковий кузов, а 1,2-літровий 53-сильний двигун і коробку передач запозичили у "Таврії". Максимальна швидкість становила 120 км/год. У конструкції також використані деталі Volkswagen, Ford та ВАЗ, а фари взяли у Porsche. Наразі кабріолет зберігається у запорізькому автомузеї "Фаетон".

Тюнінг ЗАЗ-965 із Великобританії.

ЗАЗ-965 занижений і отримав пневмопідвіску Фото: autocentre.ua

Цей хот-рід "Запорожець" збудували британські майстри. Автомобіль відреставрували та серйозно занизили, а ще встановили пневмопідвіску з регульованим кліренсом.

Шкіряний ЗАЗ

Кузов ЗАЗ-965 обтягнули шкірою Фото: topgir.com.ua

В Одесі вигадали нестандартний тюнінг горбатого "Запорожця". Кузов автомобіля обтягнули шкірою – вийшло розкішно. Шкіра є і в салоні. Мало того, двигун, коробку передач і шасі запозичили у Smart, що вимагало серйозної переробки конструкції авто.

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