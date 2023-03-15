Українці проїхали "Запорожцем" 8000 км і взяли участь у ралі Монте-Карло (відео)

Український екіпаж на "Запорожці" відвідав 11 країн Європи. Під час ралі ЗАЗ-966 долав до 500 км на день, але жодного разу не підвів.

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Українці на "Запорожці" здійснили масштабний автопробіг Європою. У його межах вони взяли участь у знаменитому ралі Монте-Карло. Про це розповіли в сюжеті телеканалу МТМ.

Екіпаж Романа Щипкова та Рената Вільчинскайте на ЗАЗ-966 подолав 8000 км і відвідав 11 країн Європи. Кульмінацією стало п'ятиденне ралі Monte-Carlo Historique, у якому беруть участь ретроавтомобілі. Україна стала 30 країною, яка приєдналася до цих змагань.

За участь у ралі автомобіль отримав спеціальний кубок Фото: скріншот/YouTube

Щодня в ралі доводилося долати до 500 км у складних погодних умовах, але ЗАЗ-966 упорався зі складним завданням і після завершення перегонів отримав спеціальний кубок.

"Запорожець" забарвлений у чорний колір — так його екіпаж висловив підтримку 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

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Також у межах автопробігу було розпочато марафон "Україна — серце та центр Європи". У кожному місті, яке відвідали ЗАЗ-966, були організовані зустрічі з місцевою владою та біженцями з України. Гонзики взяли із собою державний прапор, на якому всі охочі змогли залишити свої автографи. Марафон продовжили і в нашій країні після повернення з Європи.

Це не єдині представники нашої країни в ралі Monte-Carlo Historique. У гонці також брав участь українсько-польський екіпаж на вінтажному Peugeot 2011932 року з гаража графа Потоцького.

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