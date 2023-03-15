Украинцы проехали на "Запорожце" 8000 км и приняли участие в ралли Монте-Карло (видео)

Украинский экипаж на "Запорожце" посетил 11 стран Европы. Во время ралли ЗАЗ-966 преодолевал до 500 км в день, но ни разу не подвел.

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Украинцы на "Запорожце" совершили масштабный автопробег по Европе. В его рамках они приняли участие в знаменитом ралли Монте-Карло. Об этом рассказали в сюжете телеканала МТМ.

Экипаж Романа Щипкова и Рената Вильчинскайте на ЗАЗ-966 преодолел 8000 км и посетил 11 стран Европы. Кульминацией стало пятидневное ралли Monte-Carlo Historique, в котором принимают участие ретро-автомобили. Украина стала 30-й страной, присоединившейся к этим соревнованиям.

За участие в ралли автомобиль получил специальный кубок Фото: скриншот/YouTube

Ежедневно в ралли приходилось преодолевать до 500 км в сложных погодных условиях, но ЗАЗ-966 справился со сложной задачей и по завершению гонки получил специальный кубок.

"Запорожец" окрашен в черный цвет – таким образом его экипаж выразил поддержку 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

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Также в рамках автопробега был начат марафон "Украина – сердце и центр Европы". В каждом городе, который посетили ЗАЗ-966, были организованы встречи с местными властями и беженцами из Украины. Гонзики взяли с собой государственный флаг, на котором все желающие смогли оставить свои автографы. Марафон продолжили и в нашей стране по возвращению из Европы.

Примечательно, что это не единственные представители нашей страны в ралли Monte-Carlo Historique. В гонке также принимал участие украинско-польский экипаж на винтажном Peugeot 201 1932 года из гаража графа Потоцкого.

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