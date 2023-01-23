Українсько-польський екіпаж виступить у ралі Монте-Карло на 90-річному Peugeot (фото)

Вінтажний Peugeot 201 Coupe належав графу Яну Потоцькому. До Монте-Карло автомобіль дістанеться своїм ходом.

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Незважаючи на війну, в 2023 році Україна знову буде представлена в ювілейному Monte-Carlo Historique. У змаганні ретро-авто візьме участь українсько-польський екіпаж на вінтажному Peugeot 201 Coupe 1932 року і він уже вирушив до Монте-Карла своїм ходом зі Львова. Про це написав у Facebook фотограф та активіст ретро-руху Євген Кравс.

[ + – ] Старт автопробігу дали у львівському палаці Потоцьких Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1

Цього року учасники Monte-Carlo Historique прибудуть на ралі з п'яти європейських міст і Львів є одним із них. Так віддається данина давній традиції — раніше всі екіпажі добиралися на ралі Монте-Карло своїм ходом.

Керуватимуть Peugeot 201 Міхал Кумега та Світлана Кравс. Старт пробігу дали Генеральний Консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич і перша леді міста Катерина Кіт-Садова у львівському палаці Потоцьких. Справа в тому, що автомобіль спочатку належав графу Яну Потоцькому.

[ + – ] Для ралі вибрали Peugeot 201 Coupe 1932 року Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1

Peugeot 201 уже перетнув українсько-польський кордон. Дорогою на ралі він відвідає Краків, Братиславу, Відень, Зальцбург, Сан-Ремо, Канни. Метою автопробігу буде не лише участь у змаганнях, а й збір гуманітарної допомоги для фронту.

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Ралі Monte-Carlo Historique проводять з 1998 року й у ньому беруть участь авто, випущені з 1911 по 1965 роки. Мета учасників — пройти дистанцію між контрольними точками за встановлений час.

[ + – ] Старовинний Peugeot уже перетнув українсько-польський кордон

Українці вперше взяли участь у ралі у 2022 році, причому дуже успішно — екіпаж Сергія Малика та Геннадія Вільгоцького на "горбатому" ЗАЗ-965 переміг у своєму класі.

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