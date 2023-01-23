Украинско-польский экипаж выступит в ралли Монте-Карло на 90-летнем Peugeot (фото)

Винтажный Peugeot 201 Coupe принадлежал графу Яну Потоцкому. До Монте-Карло автомобиль доберется своим ходом.

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Несмотря на войну, в 2023 году Украина снова будет представлена в юбилейном Monte-Carlo Historique. В соревновании ретро-авто примет участие украинско-польский экипаж на винтажном Peugeot 201 Coupe 1932 года и он уже отправился в Монте-Карло своим ходом из Львова. Об этом написал в Facebook фотограф и активист ретро-движения Евгений Кравс.

[ + – ] Старт автопробегу дали во львовском дворце Потоцких Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1

В нынешнем году участники Monte-Carlo Historique прибудут на ралли из пяти европейских городов и Львов является одним из них. Таким образом отдается дань давней традиции – ранее все экипажи добирались на ралли Монте-Карло своим ходом.

Управлять Peugeot 201 будут Михал Кумега и Светлана Кравс. Старт пробегу дали Генеральный Консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич и первая леди города Екатерина Кит-Садовая во львовском дворце Потоцких. Дело в том, что автомобиль изначально принадлежал графу Яну Потоцкому.

[ + – ] Для ралли выбрали Peugeot 201 Coupe 1932 года Фото: facebook.com/evgeny.kraws.1

Peugeot 201уже пересек украинско-польскую границу. По дороге на ралли он посетит Краков, Братиславу, Вену, Зальцбург, Сан-Ремо, Канны. Целью автопробега будет не только участие в соревнованиях, но и сбор гуманитарной помощи для фронта.

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Ралли Monte-Carlo Historique проводят с 1998 года и в нем принимают участие авто, выпущенные с 1911 по 1965 годы. Цель участников – пройти дистанцию между контрольными точками за установленное время.

[ + – ] Старинный Peugeot уже пересек украинско-польскую границу

Украинцы впервые приняли участие в ралли в 2022 году, причем весьма успешно – экипаж Сергея Малика и Геннадия Вильгоцкого на "горбатом" ЗАЗ-965 победил в своем классе.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции выставили на аукцион уникальный кабриолет 1950 года, созданный украинским дизайнером. Его оценили в 700 000 евро.

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