Українці на Запорожці перемогли в престижному ралі Монте-Карло (відео)

Запорожці вперше брали участь у ралі Monte-Carlo Classique і чудово себе в ньому проявили.

Український екіпаж став переможцем ралі Monte Carlo Classique. Пілот Сергій Малик і штурман Геннадій Вільгоцький посіли перше місце в класі авто з двигунами об'ємом до 900 куб. см. Про це повідомив Євген Кравс, який також брав участь у ралі.

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Українці вперше брали участь у Monte-Carlo Classique. Це ретро-ралі, у якому змагаються на класичних авто, випущених із 1911 по 1965 роки. Машини мають бути оригінальними, без змін у конструкції.

[ + – ] Переможці ралі Monte-Carlo Classique — Сергій Малик і Геннадій Вільгоцький

Ралі Monte-Carlo Classique проводиться не на швидкість, завдання екіпажів проїхати між контрольними точками маршруту за певний час. При цьому бали знімаються як за відставання, так і за випередження графіка.

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Сергій Малик і Геннадій Вільгоцький обрали як бойове авто "горбатого" ЗАЗ-965. Варто зазначити, що інші українські екіпажі також виступали на Запорожцях і непогано себе проявили. Павло Данчеко й Ігор Левченко посіли третє місце, а Світлана та Євген Кравс стали четвертими та перемогли у конкурсі "Елеганція".

[ + – ] Запорожці посіли 1, 3 та 4 місця у своєму класі

Крім того, українці Юрій Бомбардеров і Віктор Поваров стали третіми в класі авто з двигунами до 1,2 л на Москвичі-408.

Це не перше досягнення Сергія Малика останнім часом. Раніше він на українському електромотоциклі встановив світовий рекорд швидкості в американському Бонневілі.

Також Фокус писав, що екіпаж Сергія Малика взяв участь у легендарному ралі Дакар.