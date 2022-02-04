Украинцы на Запорожце победили в престижном ралли Монте-Карло (видео)

Запорожцы впервые принимали участие в ралли Monte-Carlo Classique и отлично себя в нем проявили.

Украинский экипаж стал победителем ралли Monte-Carlo Classique. Пилот Сергей Малик и штурман Геннадий Вильгоцкий заняли первое место в классе авто с двигателями объемом до 900 куб. см. Об этом сообщил Евгений Кравс, также принимавший участие в ралли.

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Украинцы впервые принимали участие в Monte-Carlo Classique. Это ретро-ралли, в котором соревнуются на классических авто, выпущенных с 1911 по 1965 годы. Машины должны быть оригинальными, без изменений в конструкции.

[ + – ] Победители ралли Monte-Carlo Classique - Сергей Малик и Геннадий Вильгоцкий Фото: Facebook / Сергей Малик

Ралли Monte-Carlo Classique проводится не на скорость, задача экипажей – проехать между контрольными точками маршрута за определенное время. При этом баллы снимаются как за отставание, так и за опережение графика.

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Сергей Малик и Геннадий Вильгоцкий выбрали в качестве боевого авто "горбатый" ЗАЗ-965. Примечательно, что другие украинские экипажи также выступали на Запорожцах и неплохо себя проявили. Павел Данчеко и Игорь Левченко заняли третье место, а Светлана и Евгений Кравс стали четвертыми и победили в конкурсе "Элеганция".

[ + – ] Видео с ралли Монте-Карло: Запорожцы заняли 1, 3 и 4 места в своем классе

Кроме того, украинцы Юрий Бомбардеров и Виктор Поваров стали третьими в классе авто с двигателями до 1,2 л на Москвиче-408.

Это не первое достижение Сергея Малика за последнее время. Ранее он на украинском электромотоцикле установил мировой рекорд скорости в американском Бонневиле.

Также Фокус писал, что экипаж Сергея Малика принял участие в легендарном ралли Дакар.