Гонщик чудом остался цел после страшной аварии в Ралли Монте-Карло (видео)

Раллийный Ford Puma упал с 30-метрового обрыва. Пилот и штурман при этом серьезно не пострадали и сами покинули авто.

Ралли Монте-Карло в 2022 году отметилось страшной аварией. Один из экипажей не справился с управлением и слетел в глубокую пропасть. Пилот и штурман чудом спаслись. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Автомобиль упал с 30-метрового обрыва

В эффектную аварию попал экипаж гонщика Адриена Фурмо и штурмана Александре Кориа из команды M-Sport Ford. Инцидент произошел на горном участке ралли. За соревнованиями следили сотни зрителей и именно они запечатлели момент ДТП на видео.

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В одном из поворотов гоночный Ford Puma Hybrid Rally 1 занесло и он врезался в холм. Машину откинуло, она несколько раз перевернулась, пробила стальное ограждение и упала с 30-метрового обрыва.

[ + – ] Пилот и штурман не пострадали и сами выбрались из авто

Раллийный Ford Puma был полностью уничтожен и превратился в груду металла. Но при этом Адриен Фурмо и Александре Кориа не были травмированы и даже смогли самостоятельно выбраться из автомобиля. Их спас трубчатый каркас безопасности, который является обязательным в раллийных авто.

[ + – ] Автомобиль занесло на грязной трассе

Директор команды M-Sport Ford Ричард Милленер заявил, что причиной аварии могла стать грязь на трассе – именно из-за нее автомобиль занесло.

Ранее Фокус рассказывал о курьезном ДТП, спровоцированном снегоуборочной машиной. В нем пострадали около полусотни авто.