Гонщик дивом залишився цілим після страшної аварії в Ралі Монте-Карло (відео)

Ралійний Ford Puma впав із 30-метрового урвища. Пілот та штурман при цьому серйозно не постраждали і самі вибралися з авто.

Ралі Монте-Карло у 2022 році запам'яталося страшною аварією. Один із екіпажів не впорався з керуванням і злетів у глибоку прірву. Пілот та штурман дивом врятувалися. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Автомобіль упав із 30-метрового обриву

В ефектну аварію потрапив екіпаж гонщика Адрієна Фурмо та штурмана Олександра Коріа з команди M-Sport Ford. Інцидент стався на гірській ділянці ралі. За змаганнями стежили сотні глядачів і саме вони зняли момент ДТП на відео.

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В одному з поворотів гоночний Ford Puma Hybrid Rally 1 занесло, і він врізався в пагорб. Машину відкинуло, вона кілька разів перекинулася, пробила сталеву огорожу і впала з 30-метрового урвища.

[ + – ] Пілот та штурман не постраждали і самі вибралися з авто

Ралійний Ford Puma був повністю знищений і перетворився на купу металу. Але при цьому Адрієн Фурмо та Олександра Коріа не були травмовані і навіть змогли самостійно вибратися з автомобіля. Їх врятував трубчастий каркас безпеки, який є обов'язковим у ралійних авто.

[ + – ] Автомобіль занесло на брудній трасі

Директор команди M-Sport Ford Річард Мілленер заявив, що причиною аварії міг стати бруд на трасі — саме через неї автомобіль занесло.

Раніше Фокус розповідав про курйозну ДТП, спровоковану снігоприбиральною машиною. У ній постраждали близько пів сотні авто.