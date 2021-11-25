Українці на "Запорожці" візьмуть участь у ралі "Монте-Карло Класік"

Екіпаж із України вперше за 111 років буде допущений до змагань.

Українська команда на легендарному автомобілі "Запорожець" уперше візьме участь у престижних перегонах "Монте-Карло Класік". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український фотограф і автогонщик Євген Кравс.

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Як повідомляє видання Tribuna, для нього та його дружини Світлани, які захоплюються їздою на "Запорожці", організатори зробили виняток із правил, адже раніше в ретро-перегонах брали участь автомобілі, випущені не пізніше 1956 року. Але оскільки 2021 року моделі ЗАЗ "Запорожець" виповнюється 60 років, українську команду допустили до змагань уперше за 111 років історії цієї гонки.

"Дуже радісна новина прийшла з Монте-Карло. Львівський сімейний екіпаж на антикварному "Горбатому Запорожці" ЗАЗ-965 у січні-лютому 2022 року пройшов усю процедуру дозвільних допусків і в складі української команди візьме участь у "Ралі Монте-Карло Классік" номером 410. Трохи напружує, що я буду штурманом, а за кермом дружина – Світлана. Мені вже трохи страшно: попереду – виснажлива нічна гонка по гірських перевалах Провансу та серпантини Монте-Карло", — написав Євген Кравс.

За словами родини Кравсів, ідея брати участь у ралі з'явилася в той момент, коли вони відзначали 50-річчя "Запорожця" на Хортиці. Гонщикам знадобилося приблизно 10 років, щоби переконати організаторів допустити їх до змагань.

Раніше Фокус розповідав, що український екіпаж уперше виступить на знаменитому ралі Дакар. 2022 року Україна буде представлена на вантажному Renault Kerax D-50. За кермо авто сяде гонщик-рекордсмен Сергій Малик. Окрім нього, до екіпажу увійдуть штурман Любомир Шумаков та механік Сергій Матвієнко.